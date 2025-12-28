Barrida en el Cúcuta Deportivo: 17 jugadores salieron del equipo ¿Cuál fue la razón?

Cúcuta Deportivo concretó su regreso a la primera división del fútbol colombiano luego de cinco años y lo hizo de manera épica, pues fue tras vencer en la final por penales a Real Cundinamarca. Sin embargo, varios de los jugadores clave en el ascenso no estarán de cara al 2026.

Así lo dio a conocer la institución, pues 17 futbolistas no siguen para el próximo año, entre ellos el arquero que venía siendo titular, Ramiro Sánchez, y el argentino Matías Pisano, uno de los máximos goleadores del 2025.

¿Quiénes salen del Cúcuta?

Arqueros (2): Ramiro Sánchez y Sergio Román.

Defensas (4): Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas y Amaury Torralvo.

Volantes (4): Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias y Cristian Álvarez.

Atacantes (7): Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.

La razón del éxodo masivo en el Cúcuta

El porqué de tantos jugadores que no siguen en la institución, tiene que ver, en parte, por la nueva reglamentación de la Dimayor, que limita a 25 los jugadores inscritos por cada equipo para las competiciones. Eso sí, se permiten hasta 5 jóvenes nacidos desde 2006 que no ocupan cupo profesional, por lo que buscan promover las divisiones menores.

Por su parte, el presidente de la institución se refirió al respecto en diálogo con La Opinión. "El primer balance que hemos hecho, entendiendo que por norma serán 25 jugadores inscritos y veníamos manejando 37, ya vemos que hay varios que no podemos tener. Después, el balance del profe (Nelson Flórez) con su cuerpo técnico. Se habló, más o menos, de una base entre 12 y 15. Estamos trabajando en complementar la nómina de la mejor manera“.

Vale la pena mencionar que, por más que fue aprobado en asamblea, Acolfutpro (la agremiación de futbolistas en Colombia), rechazó la normativa, pues explicaron que genera desempleo y afecta a equipos que participan en torneos internacionales, ya que la Conmebol exige plantillas más grandes.

Cúcuta iniciará pretemporada el 3 de enero, a la espera de llegadas de jugadores. Su debut en la liga será contra Once Caldas en el estadio General Santander en fecha por confirmar.