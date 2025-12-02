¡Cúcuta regresa a primera división! Dramático ascenso tras vencer a Real Cundinamarca

Después de tres años, Cúcuta Deportivo jugará en la primera división del fútbol colombiano. El conjunto Motilón vivió una final de infarto con Real Cundinamarca y, tras imponerse en los penales 3-2 (2-2 el global), quedó como el segundo mejor de la reclasificación y el ganador del segundo semestre, sumándose a Jaguares como los dos ascendidos para 2026.

El global terminó 2-2, tras la ida a favor del conjunto cundinamarqués por 1-0. En la vuelta, se impuso 2-1 el Motilón en el General Santander, pero los hinchas pudieron haberse evitado sufrimiento si se hubieran concretado dos penales en los 90 minutos.

Grítalo con el alma goleador ♥️🖤 pic.twitter.com/LGqgD1ZOIS — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) December 2, 2025

Penales y dramatismo dieron paso a la alegría de la hinchada

En el partido de vuelta, lo comenzó ganando el local con anotación de Lucas Ríos al minuto 13′. Sin embargo, lo igualó Cundinamarca al 45′ en una contra que supo definir Arney Rocha con un remate que pegó en un defensor, se desvió y acabó adentro.

Para la parte complementaria, Jonathan Agudelo convirtió para el Cúcuta el 2-1 captando un rebote dentro del área para ilusionar a la afición. Pero el dramatismo llegaría posteriormente, con dos penales sancionados a favor y los dos que no pudieron ser convertidos. El arquero, Kevin Cataño, atajó el de Agudelo, mientras que Matías Pisano lo estrelló contra el palo. Cundinamarca terminó el tiempo reglamentario con 10 hombres, ya que Rocha se fue expulsado.

Tras los 90 minutos, la definición llevó a los penales. Comenzó pateando Real Cundinamarca y convirtió, mientras que Lucas Ríos lo hizo por Cúcuta y el portero Cataño atajó. El Motilón terminó remontando la serie por 3-2 gracias al último cobro de Cristian López.

Cúcuta, de regreso a la A tras ‘desaparición

El equipo del Norte de Santander vivió una situación complicada. En 2020 entró en proceso de liquidación ante la falta de acreencias laborales y parafiscales. Luego la Dimayor confirmó la desafiliación tras una asamblea extraordinaria y jugó su último partido contra Águilas Doradas el 6 de noviembre.

Reapareció de manera oficial en la segunda división del año 2022, para el segundo semestre, recuperando así su ficha ante la Dimayor. Desde entonces estuvo peleando para poder regresar a la A, situación que se concretó este 2 de diciembre.