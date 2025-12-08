Nelson Flórez reveló que ya tiene varios nombres en carpeta para reforzar al Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo logró regresar a la primera división del fútbol colombiano después de tres años. El conjunto Motilón disputó la final con Real Cundinamarca y, tras imponerse 3-2 en la tanda de penales, luego de que el marcador global finalizara 2-2, se quedó con el título del segundo semestre y se ubicó como el segundo mejor en la reclasificación.

“Es una de las mejores hinchadas del país”

El director técnico de Cúcuta Deportivo, Nelson Flórez le concedió una entrevista a Caracol Radio en donde reveló que ya están preparando los refuerzos para el 2026 e iniciar con pie derecho en la Primera División, además reconoció que la hinchada siempre ha estado ahí para alentar al equipo.

“Quiero que sepa que no lo digo por compromiso, lo digo porque es una realidad y es una de las mejores hinchadas del país. Lo han demostrado a lo largo de su historia, el sentido de pertenencia que tienen es increíble y el amor a la pasión a a la institución, dondequiera que está el equipo acompañan, bien sea de local”, reconoció Flórez el gran apoyo que ha tenido la afición durante tanto tiempo con el equipo.

El entrenador aseguró que varios jugadores no continuarán en el equipo, ya sea por finalización de contrato o decisión técnica: “Sí, precisamente hay varios quienes terminan su contrato y también. Yo creo que después de todo el esfuerzo que han hecho y la entrega que han tenido por respeto los muchachos, bien sea porque finalizan su contrato o porque no van a continuar, se les va a decir en su debido momento”.