962 especímenes de fauna silvestre han sido recuperados por la autoridad ambiental en el Quindío

Armenia

En un balance entregado por la Corporación Autónoma Regional del departamento informaron que en lo que va del 2025 lograron la incautación y recuperación de 962 especímenes de fauna silvestre.

Mónica Jaramillo, líder del Área de Fauna de la entidad manifestó que es una cifra que evidencia la persistencia del tráfico ilegal de especies y el compromiso de para combatir este delito que amenaza la biodiversidad del departamento.

Explicó que realizaron 419 liberaciones, las cuales se han hecho dentro y fuera del departamento con especímenes que no tenían rango de distribución y otras dentro del territorio y que establecieron 773 operativos que dieron origen a la cantidad de especímenes incautados.

Dijo que como parte de las acciones de control, vigilancia y prevención, la autoridad ambiental ha fortalecido su trabajo articulado con la Policía desarrollando operativos y estrategias pedagógicas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias ambientales y legales del tráfico de fauna.

La autoridad ambiental reiteró el llamado a la comunidad para que, en caso de identificar o sospechar de estas actividades, no confronte ni manipule a los animales, observe y registre información importante como el lugar, la hora, el tipo de caja o bolsa y las placas de vehículos, y reporte de inmediato a las autoridades.

Las denuncias pueden realizarse a través del 322-809-11 -34 línea del equipo de fauna de la CRQ, o al 321- 534 69-11 de la Policía Nacional, con el fin de activar oportunamente los operativos de rescate y los procesos de rehabilitación de los individuos afectados.