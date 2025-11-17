Autoridad ambiental en Quindío lanzó campaña en contra de la pólvora y en pro de la fauna silvestre

Armenia

La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ lidera la campaña “Comprometámonos con nuestra vida, No a la pólvora”, con el fin de promover estrategias y acciones que sensibilicen a la ciudadanía frente a los riesgos del uso de juegos pirotécnicos durante la temporada decembrina.

Sostienen desde la autoridad ambiental que estos elementos, en muchas ocasiones, generan impactos negativos socioambientales y afectan la vida de los animales silvestres y domésticos, además de poner en riesgo la integridad de las personas.

La CRQ recordó que las personas que participen en actividades relacionadas con el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra o venta de pólvora están sujetas a sanciones impuestas por las autoridades competentes, las cuales pueden ir desde un (1) hasta 200 salarios mínimos mensuales vigentes.

En diálogo con Caracol Radio María Lucelly Ramírez de educación ambiental de la CRQ dio a conocer que la campaña apunta al bienestar de la salud, no solamente el ser humano, sino también de la flora y de la fauna. Dijo que es fundamental cambiar la cultura ciudadana donde se pueda festejar la navidad sin pólvora porque es alta la afectación para los animales en cuanto al estrés y ruido.

“La campaña se llama “Comprometámonos con nuestra vida”, no a la pólvora", porque es un compromiso de cada uno de los ciudadanos porque verdaderamente tenemos que estar conscientes y tener un rol dentro de esta sociedad que hay que cumplir con el bienestar de la salud, no solamente el ser humano, sino también de la flora y de la fauna", dijo.

Añadió: “La cultura ciudadana tiene que cambiar y formarse en seres bioambientales y respetuosos. Entonces, con la quema de estos artefactos nuestras mascotas sufren, les da desde un estrés hasta un infarto”.

Finalmente, evidenció que una de las situaciones identificadas es con el tema de los chalets porque muchas personas llegan a pasar estas importantes fechas y es allí donde queman pólvora de manera indiscriminada sin ningún tipo de control.

“En una reunión que tuvimos con con las personas que tienen chalets en el departamento es preocupante porque y llegan acá los turistas y que porque ellos alquilaron tienen derecho a quemar la pólvora y No lo pueden hacer", alertó.

“Entonces, no decimos que todos los turistas, muchos vienen a tomar sus traguitos, a disfrutar del verde de aquí, pero también tienen que entender y respetar que en esos chalets donde llegaron hay mascotas también, que a ese chalet que llegaron hay fauna silvestre y que ellos merecen respeto", sostuvo.

Es por esto que para este año se intensificará el seguimiento debido al impacto negativo que genera para la fauna silvestre este tipo de acciones.