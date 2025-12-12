En un 15% aumenta el tráfico de fauna y flora en el Quindío en temporada decembrina

Armenia

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Juan Esteban Cortés dijo que de acuerdo con los registros con los que cuentan refleja que el tráfico de fauna silvestre incrementa en la temporada decembrina.

Explicó que toda la dinámica del turismo implica que con el flujo de personas que habitan en diferentes regiones encuentran atractivo sustraer fauna o flora. Destacó que debido a la presión sobre los ecosistemas se incrementa entre un 12 y 15% el tráfico de fauna y flora en el departamento del Quindío.

Fue claro que una especie puntual de mayor representatividad no se tiene, sin embargo, han evidenciado que todo el tema de tortugas y orquídeas es muy dado a que se trafique.

“Toda la dinámica normal del turismo, toda la dinámica normal del ser humano implica que con este flujo de de personas que cohabitan diferentes regiones encuentran atractivo el sustraer fauna o flora, porque también recordemos que hay un tráfico de fauna y flora, entonces encontramos que debido a esta dinámica y al incremento de presión sobre los ecosistemas se incrementa entre un 12 y un 15% el tráfico de fauna y flora", manifestó.

Aseguró que los reptiles son muy llamativos para las personas por eso generan un alto tráfico en el marco de la actual temporada.

“Encontramos como tal una especie que digamos es la que mayor representatividad genera, no tenemos, pero sí hemos visto que todo el tema de tortugas, todo el tema de orquídeas es muy dado a que se trafique también los reptiles son muy llamativos para la persona, entonces son especies que de cierta manera generan un alto tráfico de de estas especies", advirtió,

Recordó que existe el comité interinstitucional de tráfico de fauna y flora donde trabajan en articulación con la Policía ambiental con el fin de preservar las diferentes especies y contrarrestando dicha problemática.

“Recordemos que existe el comité interinstitucional de tráfico de fauna y flora. Se viene articulando con ellos, ya está citado ese comité. Todas las entidades están a debidamente enteradas de las campañas que se están adelantando y que con ello trabajemos en disminuir o eliminar este flagelo", destacó.

Agregó: “Tenemos diferentes medios de comunicación por nuestras redes sociales, por nuestra línea de atención, por nuestra página web o presencialmente lo pueden hacer. En nuestras redes sociales se encontrarán en las diferentes publicaciones donde podrán denunciar este tipo de situaciones que van al margen de la ley".

Dijo que intensifican los controles en los puntos turísticos del departamento para hacerle frente al tráfico de fauna y flora.