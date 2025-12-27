¿Otro colombiano al Vasco Da Gama? El club brasileño estaría muy cerca de cerrar el fichaje

Carlos Gómez cerró el 2025 como uno de los mejores jugadores del Vasco Da Gama. (Photo by Lucas Figueiredo/Getty Images) / Lucas Figueiredo

Vasco Da Gama estaría muy cerca de concretar el fichaje de su tercer futbolista colombiano. El club de Río de Janeiro cuenta actualmente en su plantel con el defensa Carlos Cuesta y el atacante Carlos Andrés Gómez, ambos futbolistas de la Selección Colombia.

Desde mediados de diciembre, el Vasco ha puesto sus ojos en el volante antioqueño Johan Rojas, jugador que pertenece al Monterrey y que estuvo cedido un tiempo al Necaxa, ambos cuadros mexicanos.

El pasado 16 de diciembre, según informó Globo Esporte, principal medio deportivo brasileño, el club de Río de Janeiro presentó una oferta formal por Rojas. Una cesión a préstamo con opción de compra.

“El Vasco ha presentado una oferta para fichar al mediocampista colombiano Johan Rojas, de 23 años, del Monterrey, México. La oferta es un préstamo de un año con opción a compra", informó en su momento Globo.

El mismo medio explicó recientemente que el Vasco Da Gama le apuesta a la figura de buscar en préstamos jugadores sudamericanos jóvenes y con proyección, destacando como caso de éxito el fichaje de Gómez.

“Una estrategia que debería repetirse en el mercado de fichajes de 2026 es el análisis de jóvenes sudamericanos. A Admar Lopes le gusta buscar jugadores jóvenes con potencial, pero que podrían ser traspasados ​​por sus equipos. El caso más destacado del mercado de fichajes anterior fue el de Andrés Gómez, quien terminó la temporada como uno de los mejores jugadores del Vasco. Tenía dificultades en el Rennes francés y llegó al club cedido", reseñó.

Monterrey, quien compró a Rojas a La Equidad en 2024 a cambio de 2 millones de euros, no vería con malos ojos ceder al antioqueño de 24 años; no obstante, este tendría la última palabra. Desde Brasil, Athletico Paranaense también sería otro equipo interesado en el volante.

Vasco, clave en resurgir de Gómez y Cuesta

El Vasco Da Gama fue clave en el resurgir de Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta, especialmente para el primero, quien no tenía mucha actividad en Francia y que, tras su llegada al club, volvió a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para las convocatorias a la Selección Colombia.

En total, Gómez disputó 38 partidos en todas las competencias con el equipo brasileño, con un saldo de cuatro anotaciones y siete asistencias.

Cuesta, por su parte, llegó procedente de Fenerbahce, sumando ya 17 participaciones con el equipo dirigido actualmente por Fernando Diniz. Ambos colombianos fueron titulares e importantes en el equipo, el cual cayó en la final de la Copa de Brasil a manos de Corinthians.