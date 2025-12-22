Juan Camilo Portilla llegó a Brasil: ojo a la gran cantidad de colombianos en Athletico Paranaense

Juan Camilo Portilla está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador del Athletico Paranaense. El volante colombiano llegó en la madrugada de este lunes 22 de diciembre al Aeropuerto Internacional Afonso Pen (Curitiba) para presentarse en las oficinas del club y terminar de cerrar su vinculación.

“Tengo varios compañeros colombianos acá y la verdad feliz, me han hablado muy bien del equipo... Esperemos que todo salga de la mejor manera”, afirmó Portilla a su llegada a tierras brasileñas en el medio Esportes TMC Paraná.

Y complementó al respecto: “Es un equipo con mucha historia, muy lindo por su gente. De la ciudad me han hablado muy bien y mis compañeros me han hablado maravillas”, expresó.

Portilla confirmó que el siguiente paso será presentar los respectivos exámenes médicos y una vez superados podrá poner la firma en su contrato.“Tengo muchas ansias de poder aportar mi granito de arena”, concluyó.

Athletico Paranaense logró el ascenso en el cierre de este año y por ello volverá a disputar el Brasileirao, además de los torneos estadulaes, a partir de la temporada 2026.

Gran cantidad de colombianos en Athletico Paranaense

De concretarse el fichaje con Athletico Paranaense, Juan Camilo Portilla se convertirá en el sexto futbolista colombiano en la plantilla del equipo. Ellos son:

Kevin Viveros

Elan Ricardo

Steven Mendoza

Felipe Aguirre

Carlos Terán

El número podría ser mayor, siempre y cuando se mantenga el préstamo de Ricardo (su pase pertenece al Besiktas de Turquía) y se renueve el vínculo con Kevin Velasco (su préstamo vence este mes y Puebla de México es dueño de sus derechos).

Respecto a Portilla, Paranaense se convertirá en el sexto equipo de su carrera deportiva, el tercero a nivel internacional luego de Talleres de Córdoba (Argentina) y el Jacksonville Armada FC de los Estados Unidos.