¡Récord en el Gran Malecón! Más de 111 mil visitantes lo eligieron para celebrar Navidad

Barranquilla vivió una Navidad histórica en el Gran Malecón del Río. Durante los días 24 y 25 de diciembre, este emblemático espacio público registró un récord de visitas con la llegada de más de 111.300 personas, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para celebrar en familia y con amigos.

La cifra representa un incremento del 48,4 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando cerca de 75.000 personas visitaron el lugar. Es decir, 36.300 visitantes más eligieron este año al Gran Malecón como escenario para disfrutar de la Navidad.

Este crecimiento refleja el impacto positivo y sostenido de su oferta recreativa, cultural, deportiva y gastronómica, especialmente durante fechas especiales, posicionándolo como uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad.

Un recorrido lleno de experiencias

Recorrer el Gran Malecón es vivir múltiples planes en un solo lugar. A lo largo de sus 5,5 kilómetros, desde el sector Puerta de Oro hasta Jardín del Río, los visitantes disfrutan de la brisa del río Magdalena, espacios para caminar o hacer deporte al aire libre, zonas de encuentro familiar y una variada oferta gastronómica.

La Luna del Río, el nuevo imán de visitantes

Uno de los grandes protagonistas de esta Navidad fue la Luna del Río, nuevo atractivo del Malecón. Durante los días 24 y 25 de diciembre se registraron largas filas de personas para ingresar a esta noria, que ofrece una vista 360 grados de Barranquilla.

Desde lo alto, los visitantes pudieron apreciar la imponencia del río Magdalena, la majestuosidad de la ciénaga de Mallorquín y el paisaje urbano de la ciudad, convirtiéndose en una de las experiencias más buscadas durante la temporada.

Espacios para la cultura, el deporte y la recreación

El Malecón cuenta con cuatro unidades funcionales diseñadas para actividades culturales, deportivas y recreativas. Sus espacios incluyen parques infantiles, zonas para mascotas, áreas de picnic, plazoletas para eventos, activaciones culturales y zonas gastronómicas con cocina local, nacional e internacional.

Gracias a su completo equipamiento, ofrece escenarios ideales para el esparcimiento y la actividad física, como canchas de fútbol, voleibol, fútbol playa, básquetbol y gimnasios biosaludables.

Skatepark y deporte para todos

Entre los espacios más novedosos se destaca el Skatepark, destinado a disciplinas como skateboarding, BMX freestyle y roller freestyle. Este escenario permite la realización de acrobacias y maniobras, tanto para quienes se inician como para deportistas avanzados que buscan perfeccionar su técnica.

Estos espacios promueven la actividad física y el encuentro entre niños, jóvenes y adultos, en un entorno seguro y con vista privilegiada al río.

Un lugar pensado para las familias

El Gran Malecón también se consolida como un punto de encuentro familiar. Cuenta con parques infantiles con juegos sensoriales, materiales naturales como arena y madera, espacios adaptados para personas con discapacidad, parques para mascotas, zonas de agua, áreas verdes, jardines nativos, zonas BBQ y espacios ideales para picnic.

Uno de los atractivos más utilizados es la ciclobanda, que inicia en el sector gastronómico y está destinada exclusivamente para bicicletas, patines y patinetas, permitiendo recorrer el Malecón de forma segura y organizada.

Con estas cifras históricas, el Gran Malecón del Río reafirma su papel como símbolo de encuentro, recreación y orgullo para Barranquilla, especialmente en temporadas tan significativas como la Navidad.