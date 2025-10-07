Popayán

Indepaz denuncia crisis de Derechos Humanos en Cauca por asesinato de líderes sociales

Las disidencias de ‘Iván Mordisco’, según el Instituto, son las principales responsables de los asesinatos.

Cortesía Colprensa

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Popayán, Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz, denunció una grave crisis de Derechos Humanos en el Cauca por el asesinato de 35 de líderes y lideresas sociales en este departamento en lo que va del 2025.

Leonardo González, director de Indepaz, expresó que los crímenes se han dado, “en medio de una violencia que se ensaña contra quienes defienden la vida y la organización comunitaria”.

Agregó que la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por frentes armados del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc.

Estos grupos pretenden frenar los procesos de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunales. Buscan imponer control territorial, intimidar a las organizaciones sociales y silenciar las voces que reclaman derechos, sustitución de economías ilícitas, participación y paz”, añadió González.

De acuerdo con Indepaz, a esta situación se suma la ausencia de una presencia estatal integral y el incumplimiento de los acuerdos de paz que dejan a las comunidades en estado de vulnerabilidad.

