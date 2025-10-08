Asesinan a exconcejal y líder social de Cajibío, Cauca

Cajibío, Cauca

A 36 ascendió el número de líderes sociales asesinados en el Cauca en lo que va del año 2025.

Indepaz reportó en las últimas horas el asesinato de Inocencio Blanco, dirigente social y exconcejal del municipio de Cajibío en el centro del departamento.

El homicidio se registró en la vereda El Culebriado de esa población cuando el reconocido líder se desplazaba hacia su vivienda y fue atacado con arma de fuego.

Leonardo González coordinador de Indepaz aseguró que “Inocencio era un reconocido líder social, exconcejal del Partido Liberal y líder comunal, recordado por su labor social en favor de las comunidades y además por haber cofundado la vereda El Culebriado en el corregimiento de Campoalegre, municipio de Cajibío”.

Agregó que “ya la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 13 del 2025, la cual precisamente incluye al municipio de Cajibío con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados, representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

En esa parte del departamento tiene una fuerte presencia el frente Jaime Martínez de disidencias de ‘Iván Mordisco’.