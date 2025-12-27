Johan Arango jugará en la cuarta división del fútbol brasileño

Johan Arango en su etapa como jugador del Once Caldas. (Colprensa - Mauricio Alvarado) / Mauricio Alvarado

El experimentado delantero Johan Arango, quien llegó a ser tenido en cuenta en un microciclo de la Selección Colombia, fue anunciado como nuevo jugador de un equipo de la cuarta división del fútbol brasileño. Arango militaba actualmente en la B del fútbol colombiano.

A sus 34 años, el delantero vallecaucano deja el Internacional de Palmira para jugar en el Capital DF, club del Distrito Federal de Brasil y que milita en la Serie D del balompié brasileño.

“¡Colombia en la capital! Johan Arango, “Arangol”, es el nuevo refuerzo tricolor”, anunció el club junto a un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se pueden observar algunas anotaciones de Arango en su carrera.

‼️ Johan Arango (34) quien en la última temporada jugó con el Inter de Palmira en el torneo de la B, fue oficializado hoy como nueva contratación del @capitaldf_ de Brasil. pic.twitter.com/UVcHBLa1gF — Nany Flórez (@NanyFlorezA) December 26, 2025

No será la primera vez que Arango juegue en un club exótico o en una serie menor del fútbol brasileño. En el 2024 ya había militado en Capital de Las Palmas de Brasil. Anterior a ello, estuvo en Bangladesh Police FC de Bangladesh.

Johan Arango había puesto fin a su carrera deportiva para trabajar como asistente técnico de Héctor Cárdenas en Inter de Palmira; no obstante, terminó optando por volver a las canchas en ese mismo club durante el presente año.

En primera división del fútbol colombiano militó en el América de Cali, el Medellín, Once Caldas, Santa Fe y Deportivo Pasto, entre algunos otros.