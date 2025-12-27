Jannenson Sarmiento respondió a la polémica por su fichaje con Junior: “Jamás esclavo”

Jannenson Sarmiento firmó como nuevo jugador del Junior, dejando Unión Magdalena después de dos años. El cuadro samario hizo oficial su transferencia, mientras que el barranquillero aún no lo presenta, pero el volante se pondrá la camiseta del equipo Tiburón de cara a 2026.

Sin embargo, el pase del futbolista de 26 años ha estado envuelto en medio de polémica por la incidencia del representante del jugador, Alejandro Comesaña. En un momento se dijo que era él quien estaba frenando su vinculación al elenco barranquillero, aunque según su versión, el interés era que llegara al Junior.

Lo que terminó pasando fue que Sarmiento firmó con Junior sin consultar al representante y en la operación estuvieron involucrados los dos equipos y el futbolista.

Comesaña, luego de hablar con Caracol Deportes antes de que se hiciera la operación, lo volvió a hacer con Cuid Deportes, donde reconoció que se enteró del movimiento por los medios de comunicación.

“Fueron ellos los que en el mes de junio me contactaron y me preguntaron por el jugador sabiendo que yo era el representante. El jugador no nos transmitía lo que venía sucediendo y nos enteramos por los medios de la operación”, dijo Comesaña.

“Ojalá las mentiras no lleguen al Junior y sea un fiasco. Si no es un fiasco, saben que lo formamos nosotros. Nunca Unión Magdalena vendió un jugador, ahora están vendiendo el jugador que les llevamos, y se están quedando con las ganancias de la empresa. Tiene que pagar una comisión y no la respetaron”, añadió, dejando claro que no recibirán alguna tarifa por el movimiento y además pondrán una denuncia internacional, ya que no han sido notificados.

🎙️ “Ojalá las mentiras no lleguen a Junior, nunca Unión ha vendido un jugador”



🚨 Alejandro Comesaña habla EN VIVO sobre lo que sucede con Jannenson Sarmiento



👉 Todos los detalles de la negociación acá https://t.co/qWXzwBXakV pic.twitter.com/74H3VsowAT — Cuid Sports (@cuidsports) December 27, 2025

Sarmiento respondió ante la polémica

El jugador ya se había despedido de Unión Magdalena con un sentido mensaje. Sin embargo, tras las nuevas declaraciones de Alejandro Comesaña, hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que, si bien no se refirió directamente a su representante, dejó el mensaje de que no se debe ser esclavo del agradecimiento.

Comesaña habló sobre las acusaciones del presidente de Unión Magdalena a Jannenson Sarmiento

Fue una historia en la que se ve una taza de café con la frase: “Uno debe ser agradecido, pero jamás esclavo del agradecimiento”, aludiendo a lo hecho por la agencia que lo estaba representando, ya que queda claro una separación entre él y Alejandro Comesaña.

De momento, Sarmiento se encuentra en unos días de receso antes de sumarse a la pretemporada del Junior, la cual comenzará el 5 de enero.

Por su parte, la única salida confirmada en Junior es la de José Cuenú. Se espera la continuidad de Guillermo Paiva, la renovación de Didier Moreno y unos contratos nuevos para Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.