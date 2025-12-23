Comesaña habló sobre las acusaciones del presidente de Unión Magdalena a Jannenson Sarmiento

Junior de Barranquilla quedó campeón de la Liga Colombiana en el segundo semestre del fútbol colombiano, alcanzando su estrella número once en 101 años de historia del club. Tras este importante logro, el equipo disputará la Superliga ante Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre y la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026.

Una de las voces autorizadas para hablar sobre el buen momento del equipo barranquillero, es el histórico entrenador Julio Comesaña, quien dirigió al equipo en múltiples ocasiones y alcanzó tres títulos en la Liga Colombiana y una Superliga.

“Me alegra mucho lo que representa Junior para la gente, para esos emociones que le entrega. De alguna manera genera una sensación muy agradable muy linda en toda una región... Sé que la gente ha estado muy contenta y fue un final del campeonato muy bueno del equipo”, explicó el entrenador uruguayo, en conversación con El VBar Caracol.

La negociación de Junior por Jannenson Sarmiento

Luego de que finalizará el campeonato colombiano, empezó la puja de los equipos por fichar a los mejores jugadores. Uno de los atacantes que estaban en el radar del cuadro tiburón es Jannenson Sarmiento, pero según Eduardo Dávila, presidente de Unión Magadalena, este traspaso no se daría por petición de Comesaña.

A lo que el uruguayo de 77 años, respondió: “Esta mañana tuve la oportunidad de aclarar las cosas. Yo conozco a Dávila hace muchos años, siempre le he agradecido cuando me recibió en el 80 que yo volvía del Medellín a Junior, pero por préstamo y fui a Santa Marta... Seguimos teniendo buena relación, pero Eduardo es impulsivo y es un hombre de carácter fuerte. Él esta grande ya y yo tengo dos años más que él, me tiene que respetar porque yo soy mayor que él... No se que paso, la gente cree que yo vivo hablando con Fuad Char y que a mi me consultan, yo nunca habló nada, salvo cuando hay algún evento”.

Sobre Jannenson Sarmiento: “ ¿A él no lo vieron jugar, cuánto lleva en Unión Magdalena haciendo goles de todo tipo, metiendo pases gol y todo lo que ha hecho ese muchacho?. Yo no tengo nada que decir, ¿Cuánto cuesta un jugador de esos, sano sin lesiones y sin nada? ¿Cuánto cuesta si es argentino o uruguayo?... Son negocios limpios que por hacer las cosas mal echas las ensucian“.

El representante legal de Sarmiento, es Alejandro Comesaña, ante la explicación por la negociación del jugador, Julio Comesaña dijo: “El 50% es de Unión y el otro 50% del jugador, hay un representante que tiene que presente en las negociaciones, porque es quien se encarga de defender los derechos del jugador. Hace más de seis años que mi hijo lo tiene y lo ha llevado a varios lugares y cual es el problema, no lo se. Yo no tengo nada que ver”.

Lo cierto es que esta negociación entre Junior y Unión Magdalena, por Jannenson Sarmiento parece que estar liquidada. Por lo que el atlanticense, ahora deberá ver si el interés de América de Cali se reactiva.