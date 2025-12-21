Representante de Jannenson Sarmiento: “Quisiéramos que fuera a jugar al Junior”

Jannenson Sarmiento ha sido uno de los futbolistas destacados durante los últimos años en Colombia por su rendimiento con Unión Magdalena. En 84 partidos con el club samario contribuyó con 24 goles y 5 asistencias y, más allá de sus números, sus cualidades han hecho que grandes equipos del país hayan mostrado algún interés en firmarlo.

El representante del jugador, Alejandro Comesaña, habló para Caracol Deportes sobre las verdaderas intenciones que tienen con el atacante de 26 años, ya que en las últimas horas se ha especulado con que sería él quien está frenando una posible vinculación al Junior de Barranquilla.

Comesaña aseguró que la empresa de representación, CMarc International, tiene toda la disposición para que se dé su traslado al cuadro Tiburón, pero dejó claro que no depende de ellos el hecho de que no haya acuerdo económico entre los clubes. También manifestó que la única oferta formal con la que cuentan es de parte del Tianjin de la liga de China, pero tampoco se ha llegado a un trato.

“Ha sido un montón de desinformación. Nosotros emitimos un comunicado al ver que había tanta desinformación y por respeto a todas las partes, que la empresa no había recibido ningún tipo de propuesta ni del Unión, ni de Junior. Ha habido un montón de información que no es la correcta, porque no podemos rechazar algo que no conocemos”, inició diciendo Comesaña.

“La empresa tiene la mejor disposición de poder llevar al jugador... maravilloso si fuera al Junior, también muy bueno si fuera otro lugar que cumpliera con las condiciones que necesita el jugador. Hace 8 años que tenemos a Jannenson, lo formamos nosotros y tenemos conocimiento de cómo debe ser la carrera deportiva de Jannenson. Es un jugador construido con los valores y principios de la empresa. Estamos abiertos a cualquier operación que sea buena, por el contrario, de lo que se dice que estamos trancando la operación”, añadió al respecto.

Asimismo, contó que ha habido interés previo por parte de América o de Millonarios, pero que en la actualidad no hay algún contacto con esos equipos. “En este momento no, ha habido charlas, pero en concreto no. No se han reactivado las conversaciones. El equipo chino sí presentó una oferta, pero no se ha podido llegar a un acuerdo económico. Tratamos de buscar un acuerdo que nos sirva a todos”, mencionó.

Entretanto, clarificó cómo se dividen los derechos del jugador atlanticense. “A Jannenson le corresponde el 50% del pase. Los derechos federativos los tiene Unión Magdalena, pero para cualquier transferencia necesitas el aval y la firma del jugador, es una decisión que la toman entre las partes. Los derechos económicos los tiene la mitad Unión y la mitad el jugador y nosotros somos la empresa que representa a Janenson desde hace 8 años. Eso que se dice, que le trancamos a Janenson… somos las personas que hemos creído en él y hoy más que nadie quisiéramos que fuera a jugar, ojalá al Junior.... Cómo no voy a querer yo que Janenson vaya al Junior“.