Invima lanza alerta sanitaria por falsificación de leche en polvo: ¿cómo identificar la falsa?

A través de un comunicado, la entidad de vigilancia anunció la alerta sanitaria tras encontrar que la leche en polvo entera de la marca Proleche estaría siendo falsificada y comercializada de manera ilegal en el país.

Según informó Alexander Díaz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas del Invima, la falsificación fue notificada a la entidad después de que la misma empresa denunciara que estaban circulando productos falsos con su marca.

Tras la denuncia realizada por la empresa, se hicieron inspecciones por parte del Invima en las que se encontraron diferencias significativas entre el producto original y la versión falsificada: cambios en el diseño del empaque, irregularidades en los códigos de lote, en las fechas de vencimiento y, además, usaron el término “adicionada” en lugar de “fortificada”.

Además, se confirmó que estos productos estaban utilizando de manera indebida el Registro Sanitario RSIAA02M09591, el cual no se encuentra vigente, al haber sido reclasificado en el año 2021.

Por esta razón, el Invima recomienda a los compradores revisar muy bien el empaque antes de comprarlo y consumirlo. Además, piden que, si ya lo adquirieron, se les suspenda inmediatamente su consumo.

¿Cómo saber cuál es la bolsa de leche falsificada?

El producto falsificado sería la leche en polvo entera adicionada con vitaminas A y D, marca Proleche. Se presenta como una bolsa de 380 gramos, lote CE09GE18 con fecha de vencimiento del 11/06/26 y lote CE096E18 con fecha de vencimiento del 30/05/26.

El Invima advierte que estos productos falsificados no ofrecen garantías de inocuidad ni calidad, ya que se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.