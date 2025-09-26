Invima extiende plan de contingencia para registro sanitario de medicamentos: priorizará productos

El Invima anunció la prórroga del plan de contingencia para trámites de registro sanitario de medicamentos, adoptado en el pasado mes de marzo, con el fin de garantizar la continuidad y celeridad en la gestión de los procesos y mitigar el riesgo de desabastecimiento de medicamentos en el país.

Sin embargo, la extensión de este plan, prioriza varios criterios, entre los cuales están:

Medicamentos declarados en situación de desabastecimiento o en riesgo de desabastecimiento por el Invima o el Ministerio de Salud.

Vacunas que se encuentren asociadas a la prevención de enfermedades respiratorias agudas.

Productos estratégicos en salud pública, así declarados por el Ministerio de Salud.

Productos que hayan sido declarados Vitales No Disponibles

Medicamentos de control especial, cuyo monopolio es administrado por el Fondo Nacional de Estupefacientes.

Productos de alto costo que se encuentren en condición de monopolio, o de oligopolio, que tengan hasta dos oferentes.

Trámites que se encuentren en etapa de Recursos de reposición.

Trámites pendientes de acto administrativo.

“La resolución amplía a seis meses el plazo para que el Invima atienda la contingencia de trámites, lo que permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre los gremios de la industria privada y la entidad. El objetivo es identificar ejes temáticos que faciliten al Invima concentrar todos sus esfuerzos en la descongestión de trámites”, explicó la directora de la Federación Naturista Colombiana (Fenat), Yahel Bibiana Bueno.

Agregan que extender este plan es necesario para sostener la capacidad operativa frente a la alta demanda de trámites regulatorios, al igual que reforzar la vigilancia, sobre los riesgos de desabastecimiento de medicamentos.