INVIMA hará parte de organización internacional que regula dispositivos médicos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, fue aceptado en el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, IMDRF, durante la 28ª sesión realizada en Japón.

En este espacio el Instituto, participará en la construcción de normas internacionales para los dispositivos médicos, cooperará con las principales agencias regulatorias y grupos técnicos del mundo, para definir estándares globales de calidad, seguridad y eficacia para estos dispositivos.

¿Qué implica para Colombia?

La aceptación del Invima como miembro afiliado a este foro de tiene beneficios como:

Participación en la construcción de lineamientos internacionales en dispositivos médicos.

Fortalecimiento de la cooperación con las principales agencias regulatorias del mundo.

Compromiso institucional para la implementación progresiva de las directrices del IMDRF en Colombia.

Mayor confianza internacional en el sistema regulatorio nacional, lo que abre puertas para la innovación y el acceso de tecnologías médicas en el país.

“Este reconocimiento representa un hito para el país y consolida el liderazgo regional e internacional del Invima en el campo de la regulación sanitaria de dispositivos médicos”, agregaron desde el INVIMA.

¿Qué es el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos?

El IMDRF, es una organización internacional que se creó con el propósito de acelerar la armonización y convergencia de normas en el ámbito de los dispositivos médicos a nivel global, allí se encuentran autoridades regulatorias como la FDA de Estados Unidos, European Commission de la Unión Europea, Health Canada, PMDA de Japón, TGA de Australia entre otras.