Definen fecha para control político a decreto de emergencia económica: todos los ministros citados

La discusión se llevará a cabo el próximo lunes 29 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en modalidad mixta. Ese mismo día también está prevista la votación de los ascensos militares y de la Policía.

Recordemos que esta proposición fue aprobada por el Senado de la República esta mañana, y todos los ministros deberán atender esta citación del legislativo.

¿Por qué se citaron a los Ministros a debate de Control Político?

A inicios de esta semana el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, había solicitado la convocatoria urgente de una sesión plenaria del Senado para ejercer control político frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esta solicitud se realizó mediante una carta enviada al presidente del Congreso, Lidio García. En ella, el congresista advirtió que el control político no debe suspenderse durante el receso legislativo y resaltó la importancia de que el país conozca las posiciones de los partidos frente a la decisión del Ejecutivo.

En ese sentido, durante la sesión extra virtual citada para este viernes 26, el Senado de la República aprobó la proposición de llamar a todos los ministros del Gobierno de Gustavo Petro para que rindan un informe ante el Congreso sobre el decreto de Emergencia Económica expedido por el Ejecutivo.