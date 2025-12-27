Autoridad ambiental actúa tras denuncias públicas sobre impacto de una reforestadora en Córdoba

Montería

En respuesta a denuncias públicas difundidas a través de diversas plataformas digitales, la autoridad ambiental de Córdoba ha iniciado acciones para verificar las acusaciones relacionadas con el establecimiento y manejo silvicultural de plantaciones forestales de eucalipto, presuntamente desarrolladas por la empresa Reforestadora del Sínú.

Las preocupaciones campesinas se centran en posibles impactos ambientales derivados del uso de insumos agroquímicos durante las labores de mantenimiento, así como en una presunta afectación de la calidad del agua en varias corrientes superficiales de la zona.

Entre los cuerpos de agua mencionados en las denuncias se encuentran las corrientes Jaraguay, Los Pescao, El Pirú, El Cocuelo, San Rafael, El Barrial y Mieles, lo que ha encendido las alarmas sobre la salud de los que consumen el preciado líquido.

Frente a esta situación, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) convocó de manera urgente una reunión interinstitucional el 23 de diciembre de 2025.

En este encuentro participaron la Gobernación de Córdoba, través de sus secretarías de Desarrollo Económico y de Salud y la Dirección Técnica Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres, los municipios de Valencia y Tierralta, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Agrosavia. El objetivo principal fue la conformación de una mesa técnico-científica dedicada a evaluar y analizar las acciones necesarias para atender las denuncias presentadas por la comunidad.

Definido un plan de acción

Como resultado inmediato de dicha mesa de trabajo, se definió un plan de acción interinstitucional concreto. Este plan incluye la revisión y seguimiento de las prácticas forestales implementadas en la zona, así como la evaluación de las fichas técnicas de los productos utilizados en las plantaciones.

Adicionalmente, se programó la realización de análisis de laboratorio sobre la matriz agua y la revisión de estudios adelantados por las empresas prestadoras del servicio de acueducto. Para complementar la evidencia técnica, se coordinarán visitas de seguimiento y verificación en territorio con las entidades competentes, con el fin de establecer la existencia o no de los impactos ambientales señalados.

La CVS, a través de su Oficina de Comunicaciones y Prensa, se comprometió a informar de manera oportuna a la ciudadanía sobre los avances y resultados derivados de la ejecución de este plan de trabajo.

Este compromiso se enmarca dentro de sus funciones de control, seguimiento y protección de los recursos naturales y el ambiente en el departamento. La corporación subrayó su lema institucional, “Córdoba Territorio Sostenible”, como reflejo de su mandato de garantizar la sostenibilidad ambiental en la región.

Las próximas semanas serán cruciales para recopilar los datos técnicos que permitan esclarecer la situación y determinar la viabilidad y el impacto real de las actividades forestales denunciadas, en un contexto de creciente preocupación comunitaria por la preservación de sus recursos hídricos y ecosistémicos.