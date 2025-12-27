¿Cuándo termina la vacancia judicial en Colombia? Apertura de juzgados, notarias y más. Crédito: Grok

Con la llegada de fin de año, es habitual que algunos de los procesos judiciales más sonados del momento queden pendientes de resolución, hasta comienzos de enero. Así ha ocurrido en el 2025, por ejemplo, con la revisión de la Corte Constitucional al decreto de emergencia económica planteado por el Gobierno.

Esto se debe al periodo de vacancia judicial, que acogen los despachos en Colombia para garantizar el bienestar y el descanso de los servidores que durante todo el año se encargan del funcionamiento de la rama.

¿Qué es la vacancia judicial?

Es el periodo de vacaciones colectivas que toman la mayoría de los funcionarios y los empleados que hacen parte de la Rama Judicial en Colombia.

Durante la vacancia judicial se suspenden los términos procesales, pero algunos despachos que manejan asuntos fundamentales siguen atendiendo, como es el caso de los siguientes:

Juzgados penales municipales

juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad

Consejo Superior de la Judicatura

Consejos seccionales de la judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones seccionales

Esta actividad está regulada normativamente bajo la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia) y la Ley 31 de 1971, entre otras disposiciones legales complementarias.

¿Hasta cuándo va la vacancia judicial 2025-2026?

De acuerdo a lo anunciado por los organismos de la rama, la vacancia judicial, que inició el pasado sábado 20 de diciembre de 2025, se extenderá hasta el próximo sábado 10 de enero de 2026.

Durante este periodo, además de los despachos antes mencionados, algunos servicios clave seguirán funcionando desde la virtualidad.

¿Qué servicios se siguen prestando durante la vacancia judicial?

Según aclaró el Consejo Superior de La Judicatura, la recepción de acciones de tutela y habeas corpus podrán ser radicadas de forma virtual en la página web de la Rama Judicial, a través de la plataforma de Tutela en Línea.

Tenga en cuenta los horarios para la radicación:

Tutelas: lunes a viernes, según el horario que se haya establecido en cada seccional judicial.

lunes a viernes, según el horario que se haya establecido en cada seccional judicial. Habeas corpus: funciona 24 horas al día, todos los días de la semana.

De igual manera, desde la Rama Judicial informaron que el aplicativo “Demanda en Línea” no se encuentra disponible en el momento y reanudará sus operaciones a partir del próximo martes 13 de enero de 2026.