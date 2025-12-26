El sector hotelero de Caldas presentó un crecimiento sostenido y fortalecido en el 2025

Manizales

El 2025 es calificado como un año positivo para el sector turístico en Caldas, marcado por el aumento en la ocupación hotelera, el crecimiento con la llegada de turistas nacionales e internacionales y una expansión constante en la oferta de alojamiento, especialmente en zonas rurales.

Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco Caldas, destacó que el departamento se consolida como uno de los destinos turísticos con mayor dinamismo en el Eje Cafetero evidenciada en la apertura sostenida de nuevos alojamientos.

“Entregamos un sector muy fortalecido, con grandes retos para el 2026, con empresarios comprometidos y un destino que hoy está en la mira de turistas e inversionistas”, destacó el líder gremial.

Ocupación hotelera y llegada de turistas

Durante el año 2025, la ocupación hotelera registró importantes picos en temporadas como la Feria de Manizales, Semana Santa, vacaciones escolares, las cuales coinciden con el cumpleaños de Manizales y eventos en los municipios, y el cierre de año. A esto se suma el incremento de visitantes nacionales, especialmente provenientes de la Costa Atlántica, y un crecimiento sostenido del turismo internacional.

El líder del sector hotelero destacó que hay municipios que se han convertido en un gran atractivo por la oferta turística que tienen en la actualidad, como es el caso de Salamina, Aguadas, Norcasia, La Dorada, Pensilvania, Neira, Villamaría, Chinchiná y Palestina, los cuales se consolidaron como referentes en turismo cultural, de naturaleza y aventura, mientras que Manizales continúa siendo el principal epicentro turístico del departamento.

Crecimiento de la oferta

El sector hotelero en Caldas ha crecido cerca del 8 %, impulsado principalmente por nuevos alojamientos rurales, muchos de ellos fincas que ahora combinan la producción agrícola con servicios turísticos, lo cual se ha convertido en un atractivo debido al valor agregado que le aporta, convirtiéndolo en una experiencia de inmersión.

Juan Pablo Alba anunció además que nuevos proyectos de infraestructura hotelera en el área urbana y la llegada de importantes cadenas nacionales e internacionales estarían interesados en radicarse en el territorio caldense, principalmente en Manizales, lo que la posiciona como atractivo foco de inversión.

Posicionamiento del destino MZL - Manizales del Alma

Desde Cotelco Caldas, han venido realizando un fortalecimiento a la marca de la ciudad de la mano de la Alcaldía de Manizales y la Promotora de Eventos y Turismo, con misiones comerciales en Bogotá, Medellín y Cali, además de campañas de promoción en medios de transporte como TransMilenio, el Metro de Medellín y aeropuertos como Rionegro y Cartagena.

“Hoy Manizales y Caldas están en boca de todo el mundo. El trabajo articulado entre gremios, alcaldías y gobernación ha sido clave para este posicionamiento”, destacó Alba.

Desde Cotelco se ratificó que Manizales y Caldas siguen siendo territorios seguros, una condición que se está promoviendo ante agencias mayoristas internacionales de Estados Unidos, España e Inglaterra, como parte de una estrategia para fortalecer la llegada de turistas extranjeros en 2026.