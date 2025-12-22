Gobernación pide a los municipios de Caldas garantizar el bienestar de los caballos en cabalgatas

Cabalgata Feria de Manizales 2025 Foto: Unidad de prensa de la Feria de Manizales.

Manizales

Desde la Gobernación de Caldas, hacen un llamado a los municipios, como Manizales, que planean realizar cabalgatas durante las celebraciones de fin de año y año nuevo.

A través de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, piden a las administraciones locales, compromiso con la protección y el bienestar de los caballos que participan en las distintas festividades programadas en el departamento.

Le puede interesar: Al parecer por celos hombre prende fuego a su esposa en la ciudad de Manizales

Protección animal en eventos

Desde dicha dependencia destacan deber de cumplir rigurosamente la normativa vigente para evitar que estos animales sean sometidos a condiciones que comprometan su salud o integridad.

Milena Zamorano García, abogada de la Secretaría de Medio Ambiente, resaltó la emisión de una circular conjunta con la Secretaría de Gobierno para asegurar este cuidado.

La funcionaria insistió en la necesidad de garantizar a los animales los “cinco dominios”: nutrición adecuada, buen ambiente, posibilidad de expresar su comportamiento natural, una buena salud mental y una salud física óptima.

Concepto profesional sobre el bienestar animal

Juan Manuel Buitrago Salazar, médico veterinario zootecnista de la Secretaría de Medio Ambiente, detalló las condiciones esenciales que deben cumplir los equinos en cabalgatas y movilizaciones.

Destacan que la protección animal es una responsabilidad compartida, institucional y ciudadana, y que el acatamiento de estas disposiciones asegura eventos más seguros, responsables y respetuosos con la vida y el bienestar animal.