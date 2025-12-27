Bloqueo de vías en el Catatumbo amenaza con desabastecimiento de comunidades rurales / STRINGER

Norte de Santander.

El bloqueo de las principales vías en el Catatumbo, producto de los enfrentamientos entre grupos armados, empieza a generar una grave afectación a la movilidad y pone en riesgo el abastecimiento de alimentos y enseres básicos en varias comunidades rurales.

El obispo de Tibú, Israel Bravo Cortés, advirtió en Caracol Radio que el corredor vial entre Tibú y El Tarra permanece prácticamente cerrado desde hace más de una semana.

“Los dos grupos dijeron que no iban a dejar pasar. Eso hizo que de Tibú hacia El Tarra y de El Tarra hacia Tibú no haya transporte; todo está bastante restringido”, afirmó.

A esta situación se suma la complejidad en la vía Tibú–La Gabarra, donde persisten los enfrentamientos armados.

“La gente siente temor de regresar. Hay muy poco movimiento, algunos se desplazan en motos, pero realmente no hay tránsito normal de personas”, explicó el prelado.

La restricción en estas vías ya genera una alerta por posible desabastecimiento en varios corregimientos y caseríos del corredor rural.

“Claro que se va a ver desabastecimiento de enseres, sobre todo en lugares como Pacelli, Versalles, Filogringo y otros sectores de ese corredor”, advirtió.

Desde la Iglesia se insistió en que el cierre de las vías no solo agrava la crisis humanitaria por el desplazamiento, sino que pone en riesgo a las comunidades que permanecen confinadas en sus territorios, sin acceso regular a alimentos, medicamentos y otros productos básicos.