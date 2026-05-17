Entre risas y política: “Por una nariz” muestra la otra cara de la vida de un presidente

En A Vivir Que Son Dos Días estuvieron los actores Carlos Manuel Vesga y Rafael Zea, protagonistas de la obra, quienes hablaron sobre la importancia de presentar este montaje en medio de la temporada electoral que vive el país.

La historia toma inspiración de algunos candidatos y del contexto político actual. El nombre del proyecto nace de la reconocida historia de Pinocho, ya que durante la trama al presidente comienza a molestarle la nariz. A través del humor, buscan darle un tono más ligero al ambiente político que se vive a pocas semanas de la primera vuelta presidencial. Todo comienza durante un discurso de posesión presidencial, momento en el que se desarrolla la historia.

Esta obra ya ha sido presentada en países como España y México. Según Carlos Manuel, la adaptación para Colombia no ha requerido grandes cambios, más allá de algunos modismos y referencias propias del contexto colombiano. Sin embargo, asegura que el público logra apropiarse fácilmente de la historia sin que se sienta exagerada.

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Por su parte, Rafael Zea explicó que la cercanía de las elecciones también ha servido de inspiración para construir algunos personajes y conectar con el público. Incluso comentó que muchas personas se preguntan de dónde salen ciertas actitudes o comportamientos de los personajes, y aseguró que gran parte del material proviene de los mismos candidatos políticos, quienes han protagonizado escenas llamativas durante sus campañas, como montar motocicleta o hasta ordeñar vacas.

Carlos Manuel también destacó que la obra busca mostrar el detrás de escena de la vida de un político, una faceta que normalmente no quieren mostrar. Según el actor, durante las campañas los candidatos intentan vender una imagen perfecta, mientras que la obra busca revelar lo que ocurre realmente detrás de la figura pública.

Este año ha estado lleno de proyectos importantes para ambos actores, consolidándolos como referentes en la televisión, el cine y el teatro colombiano. Rafael Zea hizo parte de la producción Dear Killer Nannies de Disney+, mientras que Carlos Manuel Vesga protagoniza Pluribus, disponible en Apple TV+.

Las funciones de Por una nariz serán el jueves y viernes 21 y 22 de mayo a las 8:30 p.m., y el sábado 23 de mayo con doble función a las 6:00 p.m. y 8:30 p.m. La invitación está abierta para que el público disfrute de esta propuesta teatral y se divierta en medio de la temporada electoral.