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17 may 2026 Actualizado 16:10

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Velatón en el barrio Los Calamares de Cartagena para rechazar actos de violencia

En el sector fueron asesinados dos jóvenes y otro más resultó herido

Velatón en el barrio Los Calamares de Cartagena para rechazar actos de violencia

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Velatón en el barrio Los Calamares de Cartagena para rechazar actos de violencia
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Una velatón por no más violencia y una marcha pacífica para rechazar el acto de sicariato que dejó dos jóvenes muertos y otro herido, llevaron a cabo los habitantes del barrio Los Calamares de Cartagena.

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En el último hecho fueron asesinados Santiago José Romero Incer y Jesús Adrián González Arrieta y resultó herido Andrés Felipe Díaz Vanegas.

La comunidad se dio cita en el Parque La Bombonera para exigir a las autoridades celeridad en las investigaciones.

La actividad fue organizada por la Junta de Acción Comunal del barrio Los Calamares, encabezada por Juan José Jiménez y Luis Arrieta.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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