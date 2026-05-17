Velatón en el barrio Los Calamares de Cartagena para rechazar actos de violencia

Una velatón por no más violencia y una marcha pacífica para rechazar el acto de sicariato que dejó dos jóvenes muertos y otro herido, llevaron a cabo los habitantes del barrio Los Calamares de Cartagena.

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En el último hecho fueron asesinados Santiago José Romero Incer y Jesús Adrián González Arrieta y resultó herido Andrés Felipe Díaz Vanegas.

La comunidad se dio cita en el Parque La Bombonera para exigir a las autoridades celeridad en las investigaciones.

La actividad fue organizada por la Junta de Acción Comunal del barrio Los Calamares, encabezada por Juan José Jiménez y Luis Arrieta.