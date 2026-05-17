Las ilustraciones de una artista colombiana llegaron a miles de tiendas en Alemania

Cada vez son más los artistas colombianos que encuentran en el exterior un escenario para desarrollar nuevas formas de creación. En medio de ese camino aparecen historias construidas desde la migración, la exploración artística y la capacidad de transformar la identidad propia en un lenguaje universal.

Ese es el caso de Gina Rosas, ilustradora colombiana radicada en Alemania desde hace más de una década, quien convirtió su pasión por el color, las texturas y la ilustración en una carrera que hoy circula en espacios comerciales y culturales de gran escala en Europa.

En A Vivir Que Son Dos Días, Gina Rosas contó que fue seleccionada para desarrollar una campaña visual de primavera para DM, una de las cadenas de droguerías más grandes de Europa. La ilustradora explicó que el proceso no fue inmediato: participó en varios concursos cerrados antes de lograr que su propuesta fuera escogida entre artistas internacionales.

La artista también habló sobre la decisión que tomó años atrás de dejar su trabajo en Bogotá para viajar a Alemania y estudiar ilustración. Aunque ya tenía estabilidad laboral en Colombia, aseguró que sentía la necesidad de buscar un camino más cercano a lo que realmente quería desarrollar creativamente. Para lograrlo, ahorró durante varios años antes de iniciar el proceso académico y migratorio en Europa.

Gina explicó cómo vivir lejos de Colombia terminó transformando su mirada artística. Los colores, las plazas de mercado, las frutas y los recuerdos cotidianos comenzaron a convertirse en referencias permanentes dentro de su trabajo, especialmente al contrastar esos elementos con la estética y los paisajes europeos. Esa mezcla, afirmó, terminó consolidando una identidad visual propia dentro de sus ilustraciones.

El trabajo de Gina Rosas hace parte de la imagen visual de miles de tiendas de DM en Alemania y otras aplicaciones gráficas dentro de la campaña de temporada de la marca. Parte de sus proyectos e ilustraciones pueden encontrarse a través de su página web y redes sociales, donde continúa explorando nuevos formatos y objetos intervenidos desde la ilustración.