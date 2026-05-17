Real Cartagena Futsal cayó 1-3 en su segunda salida por la Liga Futsal Betplay 2026

El conjunto cartagenero llega a este compromiso luego de caer en la primera jornada ante C.D. El Carmen de Viboral, que se impuso por marcador de 9-2 en Antioquia. Ahora, el equipo dirigido por Eder Torres intentará sumar sus primeros tres puntos y comenzar a hacerse fuerte como local.

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En la primera fecha del Grupo D también se registraron las victorias de Independiente Barranquilla sobre Gremio Samario (4-1) y de Club Sabaneros FC ante Futsal Rionegro (6-2), mientras que Leones FC y Real Antioquia empataron sin goles. El duelo entre cartageneros y sincelejanos aparece como uno de los partidos destacados de la jornada en la zona.

La incursión de Real Cartagena en la Liga BetPlay Futsal hace parte del proyecto deportivo impulsado por la familia Díaz Posso, nuevos accionistas del club, que buscan expandir la marca auriverde a otras disciplinas. El plantel fue conformado con jugadores locales y futbolistas de experiencia en el futsal colombiano, incluyendo al barranquillero Brayan Güette, reconocido como el goleador histórico del campeonato profesional.

También cuenta en sus filas con jugadores como Eduardo Paulo Medina, Robin Herrera, Pablo Barrios, Hernán Castro, Gerson Castellanos, Miguel Ramírez, Jhan Carlos Flórez, Leonel Martínez, Evans Contreras, Mario Julio, Juan Ruíz, Ever Taborda, Jackson Quintero, Manuel Díaz, Adonis Caro, Jhon Salas, Juan Camilo Correa y Waider Pineda.