Brigadista de la Gerencia de Espacio Público fue golpeado por un comerciante informal

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), rechaza de manera enfática la violencia en cualquiera de sus formas y provenga de donde provenga, así como cualquier agresión que atente contra la integridad física y la dignidad de su equipo de trabajo y de la ciudadanía en general.

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Los hechos ocurridos en el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, donde un vendedor agredió en la cabeza a uno de los brigadistas, causándole lesiones, son inadmisibles y atentan contra la esencia de un escenario pensado en la sana convivencia y el disfrute de todos los cartageneros.

Desde el inicio de la jornada, la GEPM venía realizando controles en los alrededores del complejo, teniendo en cuenta que se trata de un espacio público recuperado. En este sentido, y en cumplimiento de la normatividad vigente que regula el uso del lugar, los brigadistas solicitaron el retiro de ventas dentro del complejo, invitando al vendedor a continuar su actividad fuera del mismo. Sin embargo, la respuesta fue una reacción violenta que derivó en la agresión al funcionario.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se informa que, ante la situación, el equipo de trabajo actuó de forma inmediata para intervenir, contener el hecho y proteger la integridad de los involucrados.

Se reitera que Nuevo Chambacú es un lugar inédito que, tras décadas de abandono, hoy se constituye en el mayor epicentro gratuito para el sano esparcimiento de miles de familias cartageneras y lo único necesario para su disfrute es el buen comportamiento y respeto de las normas. Así, como quedó evidenciado, lo hicieron decenas de cartageneros que disfrutaron en familia del acto inaugural que acogió el deporte, la cultura y a las mascotas.

La Alcaldía Mayor hace un llamado firme al respeto por su equipo de trabajo, reconociendo que su labor es fundamental para garantizar el orden, la convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos.