Aumenta el número de quemados con pólvora en Norte de Santander

Norte de Santander

Norte de Santander es el tercer departamento a nivel nacional, con más personas quemadas con pólvora, durante las festividades de navidad 2025. En total se han registrado 48 lesionados en 11 municipios.

Cúcuta es el municipio con más personas quemadas, con un total de 24 lesionados, seguido de Ocaña con 11 y Tibú con cuatro.

“Un deshonroso tercer lugar a nivel de todo el país. Y aunque estamos con menos casos que el año anterior, sí se aumentaron 14 quemados durante las festividades de la Nochebuena" dijo Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud, quien agregó que “algunos adultos han perdido sus falanges con el uso de la pólvora”.

Agregó que uno de los lesionados que llegó a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta, es procedente del vecino país.

“También llegó un paciente de San Cristóbal, Venezuela, también con pérdida de falanges. Pero ya ese es un paciente venezolano que también se está atendiendo acá en el hospital”.

Pidió a todos los nortesantandereano mayor conciencia frente al uso de la pólvora, teniendo en cuenta que aún hace falta las festividades de fin de año.