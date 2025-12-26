Ocaña es el segundo municipio de Norte de Santander con más quemados por pólvora

Norte de Santander.

Ocaña encendió las alarmas en materia de salud pública tras convertirse en el segundo municipio de Norte de Santander con más personas lesionadas por el uso de pólvora durante diciembre de 2025, según el más reciente reporte del Instituto Departamental de Salud.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, confirmó a Caracol Radio que antes de la celebración de Navidad el municipio registraba cuatro adultos lesionados, pero que en la noche del 24 y durante el 25 se sumaron siete nuevos casos, lo que elevó de manera preocupante la cifra. “Tenemos siete personas más, entre ellas un menor de 11 años y otro de 17. Es muy triste tener que reportar esto pese a todas las campañas y controles”, señaló.

El mandatario explicó que Ocaña, por ser epicentro regional, también ha recibido pacientes remitidos desde otros municipios.

“Tenemos un niño trasladado desde Hacarí y otro desde Teorama. La mayoría de las lesiones son en manos; algunos pacientes ya han requerido cirugías y están en proceso de recuperación”, precisó, al tiempo que indicó que el caso del menor del municipio se presentó en el barrio El Palomar.

Cañizares fue enfático en advertir que la mayoría de los hechos están asociados a comportamientos irresponsables.

“En los adultos, casi siempre está de por medio el consumo de alcohol, así lo nieguen. Eso es una realidad que vemos todos los años, sumado a la manipulación inadecuada de pólvora que no está permitida, especialmente la pólvora negra”, afirmó.

El alcalde aseguró que, aunque en otros frentes como orden público y accidentalidad vial el balance ha sido estable, el tema de las quemaduras sigue siendo el principal foco de preocupación.

“No podemos tener un policía detrás de cada ciudadano. Aquí hay una responsabilidad individual que sigue fallando”, advirtió.

Frente a las festividades de fin y comienzo de año, anunció el fortalecimiento de las medidas de control.

“Activamos un puesto de mando unificado, vamos a intensificar operativos y a reforzar todo lo relacionado con la protección de la niñez. Ocaña espera cerca de 90 mil turistas por los eventos culturales y carnavales, y no podemos permitir que estas cifras sigan aumentando”, indicó.

Finalmente, confirmó que el Hospital Emilio Quintero Cañizares se encuentra en máxima coordinación con las autoridades y el Instituto Departamental de Salud.

“El hospital tiene las capacidades activadas y hace parte del PMU. La idea es estar preparados, pero sobre todo evitar que más personas terminen quemadas”, concluyó.