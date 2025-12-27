Atento Colombia: Así va Congo, posible rival en el Mundial, en la Copa Africana

Congo empató con Senegal en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Africana. (Photo by Chris Milosi/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La selección del Congo, principal candidata a quedarse con uno de los cupos del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026, continúa su paso firme en la Copa Africana de Naciones de Marruecos.

Jugada la segunda fecha del Grupo D del certamen, los congoleños se mantienen invictos e igualados en puntos con Senegal, muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

Este sábado empataron 1-1 precisamente ante los senegaleses, duelo en el que se pusieron en ventaja con anotación de Cédric Bakambu, jugador del Real Betis, a los 61 minutos. El empate lo convirtió el mítico Sadio Mané a los 69 minutos.

Congo venía de vencer en su estreno en el certamen 1-0 a Benín, con tanto de Théo Bongonda, jugador del Spartak Moscú de Rusia. Senegal le gana la primera posición del grupo por mejor diferencia de gol.

Congo podría asegurar su clasificación con un empate ante Botsuana en la última fecha; no obstante, al clasificar a la próxima fase los dos primeros y los 4 mejores terceros, el equipo dirigido por el francés Sébastien Desabre podría incluso clasificarse con su puntaje actual.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Africana

Pos Equipo Pts Dif 1 Senegal 4 +3 2 Congo 4 +1 3 Benín 3 0 4 Botsuana 0 -4

¿Cómo se define el Repechaje Intercontinental?

Debido a su posición en el Ranking FIFA, el Congo solo tendrá que disputar un partido para definir su clasificación a la Copa del Mundo del 2026, dicho encuentro será ante el ganador del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica. Los partidos, que se celebrarán en México, tienen como fechas tentativas el 26 y 31 de marzo, respectivamente.

Si Congo llega a clasificar al Mundial, se enfrentará a la Selección Colombia en la segunda fecha del Grupo K el 23 de junio a las 9:00PM en el Estadio Akron de Guadalajara.