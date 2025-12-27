Fútbol

Atento Colombia: Así va Congo, posible rival en el Mundial, en la Copa Africana

La selección congoleña se encuentra invicta en el certamen, al cabo de dos partidos.

Congo empató con Senegal en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Africana. (Photo by Chris Milosi/Anadolu via Getty Images)

Congo empató con Senegal en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Africana. (Photo by Chris Milosi/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La selección del Congo, principal candidata a quedarse con uno de los cupos del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026, continúa su paso firme en la Copa Africana de Naciones de Marruecos.

Jugada la segunda fecha del Grupo D del certamen, los congoleños se mantienen invictos e igualados en puntos con Senegal, muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

Vea también

Este sábado empataron 1-1 precisamente ante los senegaleses, duelo en el que se pusieron en ventaja con anotación de Cédric Bakambu, jugador del Real Betis, a los 61 minutos. El empate lo convirtió el mítico Sadio Mané a los 69 minutos.

Congo venía de vencer en su estreno en el certamen 1-0 a Benín, con tanto de Théo Bongonda, jugador del Spartak Moscú de Rusia. Senegal le gana la primera posición del grupo por mejor diferencia de gol.

Congo podría asegurar su clasificación con un empate ante Botsuana en la última fecha; no obstante, al clasificar a la próxima fase los dos primeros y los 4 mejores terceros, el equipo dirigido por el francés Sébastien Desabre podría incluso clasificarse con su puntaje actual.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Africana

PosEquipoPtsDif
1Senegal4+3
2Congo4+1
3Benín30
4Botsuana0-4

¿Cómo se define el Repechaje Intercontinental?

Debido a su posición en el Ranking FIFA, el Congo solo tendrá que disputar un partido para definir su clasificación a la Copa del Mundo del 2026, dicho encuentro será ante el ganador del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica. Los partidos, que se celebrarán en México, tienen como fechas tentativas el 26 y 31 de marzo, respectivamente.

Si Congo llega a clasificar al Mundial, se enfrentará a la Selección Colombia en la segunda fecha del Grupo K el 23 de junio a las 9:00PM en el Estadio Akron de Guadalajara.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad