Dos colombianas integran el equipo ideal sub-20 del mundo en el año 2025

Dos jugadoras de la Selección Colombia fueron destacadas en el 11 ideal femenino Sub-20 del mundo durante el año 2025, tras una elección realizada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). Colombia, España y Países Bajos son los únicos países que aportaron más de una futbolista en este 11.

La delantera y figura del Real Madrid, Linda Caicedo, y la portera del Deportivo Cali, Luis Agudelo, son las dos jugadoras colombianas que hacen parte de este equipo Sub-20. Ambas brillaron a lo largo del año gracias a su desempeño tanto en clubes como con la Selección.

Agudelo, de 18 años, fue campeona de la Liga colombiana con el Deportivo Cali y subcampeona de la Copa Libertadores femenina, siendo pieza clave en ambas competencias con el cuadro vallecaucano. Su buen desempeño ha despertado el interés de varios clubes internacionales, tanto de Europa como de Sudamérica y Norteamérica.

Entretanto, Linda Caicedo se siguió consolidando como gran figura del Real Madrid. A sus 20 años, la atacante registra 6 goles y 7 asistencias con el equipo español en la presente temporada; mientras que con la Selección Colombia anotó cuatro goles y dio una asistencia en el subtítulo de la Copa América en Quito, Ecuador.

Luisa podrá disputar el Mundial Sub-20 femenino del próximo año que se celebrará en Polonia; mientras que Linda Caicedo ya no podrá ser inscrita por la edad. Ambas jugadoras se encuentran en el proceso para estar en la Copa del Mundo de mayores de Brasil, en el año 2027.

Equipo ideal femenino Sub-20 del 2025 (IFFHS)

Luisa Agudelo (Colombia); Aicha Camara (España), Olivia Rademaker (Países Bajos), Azzurra Gallo (Italia), Gisella Thompson (Estados Unidos); Wieke Kaptein (Países Bajos), Vicky López (España), Momoko Tanikawa (Japón); Montserrat Saldivar (México), Michelle Angyemang (Inglaterra) y Linda Caicedo (Colombia).