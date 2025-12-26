Capturado en el Valle del Cauca asesino de coronel adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico

Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con el trabajo del teniente coronel en la Brigada contra el Narcotráfico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez anunció que en un operativo realizado en el municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca, se capturó a Jean Pol Sánchez Gómez, quien asesinó a balazos al teniente coronel Rafael Granados cuando el alto militar se dirigía a su vivienda en Popayán, capital del departamnento del Cauca.

De acuerdo con el ministro Sánchez Suárez, la captura del señalado asesino es “fundamental en el proceso y avance de la investigación que se lleva a cabo para esclarecer las circunstancias por las cuales habría sido asesinado el alto oficial”.

El presidente Gustavo Petro, dijo en esa ocasión que ese asesinato era “un crimen de guerra” y añadió que solicitó el informe de la seguridad del oficial en sus desplazamientos.

