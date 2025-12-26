Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella debutan en la Feria de Cali con “El Último Baile Tour”

Cali se prepara para recibir por primera vez a Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en la Feria de Cali 2025, con la gira más exitosa del vallenato en Colombia: “El Último Baile Tour”. El espectáculo se realizará el próximo 28 de diciembre en el Diamante de Béisbol, prometiendo una noche inolvidable para los amantes de este género.

Tras conquistar el país con más de 15 estadios vendidos y 500 mil boletas comercializadas, esta producción de talla internacional redefine los estándares de los conciertos en vivo en Latinoamérica. El show cuenta con la dirección creativa de Alain Corthout, responsable de montajes para Maluma, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y DJ Tiësto, entre otros.

La experiencia será única:

Sonido Meyer Sound , el mismo utilizado por Bruno Mars y Shakira, para garantizar potencia y nitidez.

, el mismo utilizado por Bruno Mars y Shakira, para garantizar potencia y nitidez. Iluminación Robe , con más de 800 luces que envolverán el escenario en un diseño de clase mundial.

, con más de 800 luces que envolverán el escenario en un diseño de clase mundial. Pantallas LED Mesh , tecnología que combina alta resolución con visibilidad total del escenario.

, tecnología que combina alta resolución con visibilidad total del escenario. Producción de élite, liderada por Óscar Pinzón (Stage Eventos) y Diomar García (DG).

Cifras del espectáculo:

Más de 3 horas de show con dos tarimas para mayor cercanía con el público.

con dos tarimas para mayor cercanía con el público. 7 días de montaje , 4.000 personas trabajando el día del evento y 40 tractomulas movilizando el montaje.

, 4.000 personas trabajando el día del evento y 40 tractomulas movilizando el montaje. 20 cámaras y drones, 700 luces LED, 600 m² de pantallas y 600 puntos de pirotecnia.

Este concierto marca el cierre de un año histórico para Silvestre Dangond, quien logró dos Latin Grammy consecutivos con “Ta Malo” (2024) y “El Último Baile” (2025). Además, sorprendió con colaboraciones junto a Carin León, Sebastián Yatra y Fonseca, consolidando su vallenato como un fenómeno cultural que trasciende fronteras.

La Feria de Cali vivirá una noche para cantar, abrazar recuerdos y celebrar el vallenato como nunca antes.