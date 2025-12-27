Así despedirá Barranquilla el 2025: actividades en el Gran Malecón y la Ciénaga de Mallorquín

Barranquilla se prepara para cerrar el 2025 y dar la bienvenida al 2026 con una variada oferta de actividades en sus principales atractivos turísticos conectados con la naturaleza: el Gran Malecón, Caimán del Río y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Estos espacios estarán abiertos con horarios especiales de fin de año, ofreciendo escenarios para el encuentro familiar, el esparcimiento y el disfrute de actividades recreativas, culturales, deportivas y gastronómicas. La recién inaugurada Luna del Río y el Riobús Karakalí operarán en su horario habitual, invitando a ciudadanos y visitantes a vivir una experiencia diferente junto al río Magdalena. La programación especial puede consultarse en la cuenta oficial @granmaleconbaq.

Desde su apertura en 2017, el Gran Malecón se ha consolidado como uno de los lugares preferidos para despedir el año sin pólvora y en armonía con el entorno natural. El 31 de diciembre funcionará de 6:00 a. m. a 2:00 a. m., y el 1 de enero de 2026 abrirá de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. La oferta gastronómica de Manglares del Río, La Madriguera del Río, A Bocas del Río, Jardín del Río y otros puntos comerciales estará disponible durante estas jornadas.

Caimán del Río, primer mercado gastronómico de la capital del Atlántico, también se sumará a la celebración. El 31 de diciembre abrirá de 10:00 a. m. a 2:00 a. m., mientras que el 1 de enero las cocinas atenderán desde las 8:00 a. m. hasta la medianoche.

Las autoridades reiteraron el llamado a celebrar con responsabilidad: está prohibido el uso de pólvora, se recomienda cuidar las pertenencias, vigilar a niños y mascotas, tener en cuenta las fuertes brisas y utilizar las zonas de parqueo habilitadas sobre la Avenida del Río. Al no haber fuegos pirotécnicos, el Gran Malecón será un espacio ideal para asistir con mascotas.

Por su parte, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín se consolida como una alternativa para quienes buscan cerrar el año en contacto directo con la naturaleza. El 31 de diciembre estará abierto de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., y el 1 de enero de 2026 operará de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Censo navideño de aves este 28 de diciembre

Además, este 28 de diciembre el ecoparque será uno de los escenarios del censo navideño de aves, una jornada de ciencia ciudadana que iniciará a las 6:00 a. m. y se desarrollará también en Lagos de Caujaral, el Gran Malecón y Palermo, en la Vía Parque Isla de Salamanca. La actividad, organizada por Atlántico Birding y la Sociedad de Observadores de Aves del Atlántico, busca resaltar la riqueza avifaunística de Barranquilla, hogar del trepatroncos pico de lanza (Dendroplex picus dugandi), subespecie endémica de Colombia y símbolo del legado ornitológico de la región.