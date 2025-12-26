¿Cuáles son los planes para hacer en Barranquilla en fin de año?

Si estás en Barranquilla durante las festividades de fin de año y buscas opciones para salir, recorrer la ciudad o compartir en familia, la capital del Atlántico cuenta con diversos espacios turísticos y culturales que se han convertido en puntos obligados para propios y visitantes.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

¿Qué lugares visitar?

Gran Malecón del Río

Uno de los lugares más visitados de Barranquilla es el Gran Malecón del Río, ideal para caminar, hacer ejercicio, disfrutar de la brisa y apreciar la vista del río Magdalena.

Horario: Todos los días de 5:00 a. m. a 12:00 a. m.

Todos los días de Dirección: Avenida del Río, sector Puerta de Oro

Avenida del Río, sector Puerta de Oro Plan recomendado: Caminatas nocturnas, gastronomía y eventos culturales.

La Luna del Río

Ubicada dentro del Malecón, La Luna del Río se ha convertido en un punto atractivo para fotografías y encuentros familiares, especialmente en horas de la noche por su iluminación.

Horario: 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

Dirección: Gran Malecón del Río

Gran Malecón del Río Plan recomendado: Fotos, descanso y contemplación del paisaje.

La Ventana al Mundo

Este monumento es uno de los símbolos modernos de la ciudad y un lugar ideal para visitar en la noche, cuando su iluminación resalta.

Horario: 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

Dirección: Rotonda de la Avenida Circunvalar con calle 110

Rotonda de la Avenida Circunvalar con calle 110 Plan recomendado: Fotografías y recorrido nocturno.

La Aleta del Tiburón

La Aleta del Tiburón, en homenaje al Junior de Barranquilla, es otro punto emblemático para propios y turistas.

Horario: Abierto al público

Abierto al público Dirección: Gran Malecón del Río, sector Puerta de Oro

Gran Malecón del Río, sector Puerta de Oro Plan recomendado: Fotografías y caminatas al atardecer.

Plaza de la Paz y Centro Histórico

El Centro de Barranquilla ofrece un recorrido cultural y religioso ideal para esta época del año, con la Plaza de la Paz como punto central.

Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Dirección: Calle 53 con carrera 45

Calle 53 con carrera 45 Plan recomendado: Visita a la Catedral, compras y gastronomía local.

Parques y gastronomía local

Parques como el Sagrado Corazón y el Parque Venezuela son opciones tranquilas para compartir en familia, mientras que sectores como La 93, Alto Prado y el Corredor Universitario ofrecen variadas opciones gastronómicas.

LEA TAMBIÉN: Shakira recibe su “mejor regalo de Navidad”: 415 jóvenes se gradúan de los colegios Pies Descalzos

Con estos planes, Barranquilla se consolida como una ciudad para disfrutar en fin de año, combinando espacios al aire libre, cultura, arte y gastronomía, ideales para cerrar el 2025 en familia o con amigos.