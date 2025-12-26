Cinco nuevos quemados con pólvora en Santander luego de la noche de navidad. Uno es menor de edad

La actividad causante de las lesiones han sido 62% por manipulación, 19% como observador, 4% venta y otra causa 15%.

Bucaramanga

En las últimas horas se registraron cinco nuevas personas quemadas por manipulación de pólvora en Santander, uno de ellos es un menor. Los hechos se confirmaron en los municipios de Mogotes, Sabana de Torres, Matanza y Floridablanca. La cifra de quemados aumenta a 27 casos en el departamento.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga destacó que en la capital santandereana no se presentó ningún caso de personas lesionadas por manipulación de pólvora en la noche de navidad y en cuanto el área metropolitana, solo en Floridablanca se presentó un caso.

Sin embargo, el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana recordó que en lo corrido de diciembre se han presentado seis casos, todos menores de edad entre los 10 y 16 años, hechos que las autoridades calificaron como lamentables.

Pese a los incidentes, el balance evidencia una reducción frente al año anterior, cuando se reportaron nueve casos, lo que representa tres quemados menos hasta la fecha. Desde la institución se señaló que a los padres de familia responsables se les aplicó el artículo 38, numeral 5, literal C, de la Ley 1801, por permitir la manipulación de pólvora por parte de menores. Además, se activaron procesos de restablecimiento de derechos con el ICBF y comisarías de familia.

Uno menor de 15 años entre los recientes quemados por pólvora en Santander

La Policía de Santander confirmó que en las últimas 24 horas se reportaron cuatro personas quemadas, una en Mogotes, dos en Sabana de Torres y una en Matanza, una de estas personas es un menor de 15 años.

En el marco del Plan Navidad, también se han impuesto nueve comparendos como parte de los controles preventivos y en los 78 municipios del departamento se han incautado 1.800 unidades de pólvora.

Incautación de pólvora en 2025

En materia de control, la Policía Metropolitana reportó la incautación de más de 4.000 kilos de pólvora en este año, producto de operativos permanentes y de la atención a llamados de la ciudadanía. Desde el 1 de diciembre opera un escuadrón anti-pólvora, encargado de verificar denuncias, realizar decomisos y aplicar comparendos a quienes manipulan o transportan estos elementos en vehículos no acondicionados.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres y cuidadores para indicar que la pólvora no es un juego y que su uso irresponsable pone en riesgo la vida de los menores, insistiendo en denunciar oportunamente la comercialización y manipulación ilegal de estos elementos.