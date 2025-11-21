Alumbrado navideño en Armenia: 2.500 millones de pesos de inversión

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En el parque sucre de la ciudad se llevó a cabo el evento de socialización del alumbrado navideño de la ciudad que se denomina Armenia, una maravilla en Navidad.

Inicialmente el alcalde de la ciudad James Padilla García sostuvo que es muy importante esta actividad para los armenios y turistas que llegan en la época decembrina a disfrutar de los diferentes espacios.

Reconoció la importancia de articular esfuerzos como con la empresa de energía del Quindío, EDEQ, para generar una inversión de 2.500 millones de pesos.

Se refirió a la polémica que ha surgido porque algunos letreros son alusivos a otros países del mundo donde explicó que en una Armenia moderna está la vocación turística por eso le apuntaron a dicha estrategia.

Fue claro que es muy importante el apoyo de los ciudadanos y de las autoridades para evitar los daños o robos a los diferentes elementos navideños.

Gerente de la EDEQ

Por su parte el gerente de la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ, Fabio Salazar reconoció que es muy importante el alumbrado este año porque es innovador ya que es una alegoría de los países donde hay lugares icónicos en el mundo.

Afirmó que están trabajando arduamente para que el encendido se realice el próximo 1 de diciembre o que sea unos días antes para que los ciudadanos lo puedan disfrutar en su totalidad.

Play/Pause Gerente de la EDEQ 01:53 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Destacó que entre los sectores a iluminar está la plaza de Bolívar, parque sucre, Cielos Abiertos y parque de Los Fundadores al norte de la ciudad.

Enfatizó que este año la inversión es mucho mayor que el año anterior puesto que también abarcan actividades en los barrios y fiestas en cada uno de los municipios.

Respecto a la seguridad dijo que es un tema que es inquietante porque en años anteriores roban las luminarias por eso apuntan a que este año el panorama sea distinto.

Aclararon que todas las piezas decorativas son nuevas y elaboradas a mano por talento local.