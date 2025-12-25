19 personas resultaron lesionadas por pólvora en Antioquia durante la Navidad

Medellín, Antioquia

Al menos 19 personas resultaron lesionadas por el uso de pólvora en Antioquia durante la celebración de Navidad, entre las 8:00 a. m. del 24 de diciembre y las 8:00 a. m. de este 25 de diciembre, según el más reciente reporte de la Gobernación de Antioquia, validado con el Instituto Nacional de Salud. Con estos nuevos casos, el departamento acumula 115 personas heridas en lo corrido de la temporada decembrina, una cifra superior a la registrada a la misma fecha de 2024, cuando se contabilizaban 104.

La situación encendió las alertas de las autoridades sanitarias, no solo por el incremento de casos, sino porque las unidades de quemados para adultos y niños en Antioquia se encuentran hoy al 100 % de ocupación, lo que reduce la capacidad de respuesta ante nuevas emergencias. En este contexto, la administración departamental reiteró su llamado a la prevención en el marco de la campaña “Soy Antipólvora: la alegría no se quema, se comparte”, con la que se busca desincentivar el uso de estos elementos durante las fiestas de fin de año.

De los 19 nuevos lesionados, varios son menores de edad y se registraron casos de quemaduras de segundo y tercer grado, amputaciones de dedos, daño ocular y laceraciones severas, tanto en personas que manipulaban pólvora como en ciudadanos que actuaban solo como observadores. Municipios como Medellín, Itagüí, El Carmen de Viboral, San Vicente, Remedios, Puerto Triunfo y El Peñol figuran entre los lugares con reportes confirmados durante la noche de Navidad.

Las autoridades también informaron que no se han presentado, hasta el momento, casos de intoxicación por fósforo blanco ni por metanol, aunque insistieron en que el riesgo sigue latente mientras continúe la manipulación ilegal y doméstica de pólvora. La Gobernación reiteró el llamado a padres de familia y cuidadores para proteger a niños, niñas y adolescentes, recordando que la mayoría de lesiones graves se concentran en población joven y que cada incidente deja secuelas físicas y emocionales permanentes.