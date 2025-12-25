Navidad sin violencia en Santander: cero homicidios en las últimas 24 horas reportan las autoridades

Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, Policía de Santander y Policía del Magdalena Medio, entregaron un balance positivo en materia de seguridad durante la celebración de la nochebuena y lo corrido del 25 de diciembre, al confirmar que no se registraron afectaciones contra la vida en este periodo en la región.

Según el pronunciamiento de la Policía Metropolitana, en las primeras 24 horas del 24 de diciembre y lo que va del 25 “no tenemos afectaciones contra la vida”, un hecho que calificaron como clave para la seguridad y la tranquilidad ciudadana. El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga resaltó además que “durante diciembre, el delito de homicidio presenta una reducción del 12% en el área metropolitana”.

En el mismo balance informó el general que, en lo corrido del mes, se han realizado 277 capturas, de las cuales 12 corresponden a homicidios en flagrancia, como resultado de los operativos de control y prevención desplegados en distintos municipios del área metropolitana.

Por su parte, la Policía de Santander destacó el trabajo articulado entre instituciones, administraciones locales y la Gobernación, así como el buen comportamiento de la ciudadanía. “Tenemos un balance positivo, no se reportaron casos de afectación a la vida durante esta importante de festividad como navidad", señaló el coronel Gustavo Andrés Henao, comandante (e) de la Policía de Santander.

A nivel anual, el coronel Henao informó que en 2025 se registra una reducción de 11 casos de homicidio, lo que representa un 14% menos frente a 2024, cifra que según la institución equivale a 11 vidas salvadas.

La Policía del Magdalena Medio, también confirmó a Caracol Radio que durante la noche de navidad en los municipios de su jurisdicción como Barrancabermeja y Puerto Wilches, no hubo ningún homicidio y así continúa hasta este jueves del 2025.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener las medidas de convivencia y autocuidado durante el cierre de año, con el fin de consolidar estos resultados y continuar reduciendo los índices de violencia en la región.