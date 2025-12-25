Nathalia Torres es la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

Bucaramanga

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT) confirma la llegada de Nathalia Melissa Torres Cárdenas como nueva directora, tras la renuncia de Laura Melisa Patiño Contreras.

“Laura Patiño durante el 2025 lideró importantes procesos para el fortalecimiento del sector cultural y la proyección de la ciudad como un destino turístico clave a nivel nacional”, se lee en el comunicado oficial publicado por el instituto.

¿Quién es la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga?

De acuerdo con la publicación es Nathalia Melissa Torres Cárdenas quien asume el reto de dar continuidad a las políticas culturales y turísticas de la ciudad, con el objetivo de consolidar a Bucaramanga como referente cultural y atractivo turístico del país.

La nueva directora es Administradora de Empresas Agropecuarias, egresada de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga, y Especialista en Gerencia de Proyectos. “Cuenta con una trayectoria destacada en el sector público, donde ha liderado iniciativas enfocadas en el desarrollo social y la promoción cultural”, señalan.

Según la información institucional, entre los años 2016 y 2019 estuvo al frente de proyectos de promoción cultural en la Gobernación de Santander. Posteriormente, desde 2024, se vinculó a la Alcaldía de Bucaramanga como subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social, impulsando programas dirigidos a poblaciones vulnerables.

Su experiencia más reciente en la administración municipal fue en el Imebu, donde se desempeñó como subdirectora técnica en 2025.

Sobre las razones del porqué la renuncia de Laura Patiño al cargo, no se conocen detalles. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas de parte de quien hasta la fecha, estuvo como directora del instituto.