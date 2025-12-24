Embajada de Estados Unidos en Colombia suspende servicios por fin de año: estos son los horarios

Ciudadanos colombianos solicitantes de visa de los Estados Unidos caminan afuera de la embajada estadounidense en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Agencia Consular en Barranquilla anunciaron una serie de cambios y modificaciones en sus servicios en el país por cuenta de las celebraciones de Navidad y fin de año. Estas medidas son temporales.

Estos son los cambios de horario en Bogotá y Barranquilla:

Modificaciones en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

La Embajada estará cerrada del 24 al 26 de diciembre, es decir, retomará los servicios consulares de rutina y pasaportes de emergencia el 29 de diciembre.

es decir, retomará los servicios consulares de rutina y pasaportes de emergencia el 29 de diciembre. La Embajada cerrará nuevamente en el festivo de Año Nuevo, no habrá servicios el 1 de enero y retomará funciones el viernes 2 de enero de 2026.

y retomará funciones el viernes 2 de enero de 2026. La Embajada también cerrará el lunes 12 de enero por el día festivo del Día de Reyes.

por el día festivo del Día de Reyes. Adicionalmente, la Embajada estará cerrada el lunes 19 de enero por la conmemoración del nacimiento de Martin Luther King Jr en Estados Unidos.

Modificaciones en la Agencia Consular de Estados Unidos en Barranquilla

La Agencia Consular en Barranquilla tendrá los mismos cierres de la Embajada en Bogotá en navidad: no habrá servicios los días 24, 25 ni 26 de diciembre.

Se retoman funciones en Barranquilla el lunes 29 de diciembre, continuarán el 30 y 31 de diciembre.

Luego se cierra la Agencia Consular del 1 al 12 de enero de 2026 y volverá a abrir el martes 13 de enero de 2026.

En las fechas de cierre no habrá servicios de visado de inmigrante ni de no migrante. Las personas que tenían citas programadas para estos días ya recibieron reprogramación de sus citas.

Pese a estos cierres, la Embajada señala que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en una emergencia que amenace su salud o seguridad deben marcar el #123.

“Los ciudadanos estadounidenses que reporten una muerte o un arresto, sean víctimas de un delito o necesiten asistencia, pueden llamar al +57-601-275-2000 para hablar con el oficial de turno fuera del horario de atención o completar un formulario al cual puede acceder aquí.

Mensaje de Navidad y Año Nuevo

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, envió un mensaje de cierre de año en el que visitó uno de los principales lugares de fiestas navideñas en Bogotá: Monserrate.