Banco de la República mantiene la tasa de interés en 9,25%

Persona con una calculadora // Getty Images // Logo Banco de la República // Crédito: Banco de la República

La junta directiva del Banco de la República determinó mantener quieta la tasa de interés de referencia en el 9.25% para el mes de octubres, luego de un detallado análisis del crecimiento de la economía y la situación de la inflación.

El gerente del Emisor, Leonardo Villar manifestó que la decisión se tomó por mayoría a pesar de que el gobierno por intermedio del ministro de Hacienda, Germán Ávila planteó una reducción de 50 puntos básicos.

Dijo que la inflación total en agosto se situó en 5,1% y la inflación básica sin alimentos ni regulados en 4,8%, excediendo los pronósticos del equipo técnico. El nuevo escenario de pronóstico sugiere una convergencia más lenta hacia la meta del 3%.

Agregó que las expectativas de inflación de los analistas han venido aumentando, y según los resultados de la encuesta de septiembre se ubicaban 5% y 4% en la mediana para 2025 y 2026 respectivamente. Las expectativas extraídas de los mercados de deuda pública permanecen por encima de la meta del 3%.

El gerente del Banco de la República comentó la economía colombiana viene reportando cifras de una clara recuperación.