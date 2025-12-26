Falleció Patricia Pinzón de Lewin, destacada politóloga e historiadora colombiana

La académica e investigadora Patricia Pinzón de Lewin falleció este jueves, 25 de diciembre, dejando un legado fundamental para el estudio de la política, la historia institucional y los derechos humanos en Colombia. Su trayectoria, marcada por el rigor académico y el compromiso con la compresión crítica del país, la consolidó como una de las voces más sólidas en el análisis político nacional.

Pinzón de Lewin fue graduada y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, institución con la que mantuvo una estrecha relación a lo largo de su vida profesional. Desde allí y desde distintos espacios académicos e institucionales, desarrolló una carrera dedicada a la investigación de los procesos políticos, los partidos, las regiones y las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, así como a la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.

“Tuve el privilegio, y por eso he tenido varios privilegios, de ser de las primeras alumnas de Ciencia Política, años setenta, como programa en la Universidad de los Andes”, expresó.

A lo largo de su vida profesional se desempeñó como investigadora en temas de política e historia nacional, asesora gubernamental, editora de publicaciones especializadas y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos. En cada uno de estos roles aportó una mirada analítica, documentada y crítica, orientada a fortalecer el debate público y el conocimiento histórico del país.

Su producción intelectual incluye obras de referencia para el estudio de la política colombiana. Entre sus publicaciones destacadas se encuentran Pueblos, regiones y partidos, un análisis profundo de las dinámicas territoriales y partidistas; El Ejército y las elecciones, estudio clave sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y los procesos electorales; Historia de la Universidad de los Andes, escrita junto a Gustavo Bell, y Alberto Lleras y John F. Kennedy: amistad y política internacional, en coautoría con Carlos Caballero, donde examinó las relaciones diplomáticas y personales que marcaron una etapa decisiva de la política hemisférica..

Esmeralda Arboleda: la mujer y la política

Uno de los aportes más significativos de Pinzón de Lewin fue su libro Esmeralda Arboleda: la mujer y la política, una obra dedicada a rescatar y analizar la trayectoria de una de las figuras más relevantes del feminismo y la política en Colombia. En este trabajo, Pinzón de Lewin abordó la vida y el pensamiento de Esmeralda Arboleda desde una perspectiva histórica y política, destacando su papel en la conquista de los derechos políticos de las mujeres y su participación activa en la vida púbica del país.

La conexión entre Pinzón de Lewin y Arboleda era personal y data de su vecindad en La Soledad, Bogotá, en los 50 y 60, cuando Arboleda hacía historia como una de las primeras mujeres en el Senado tras la consolidación de los plenos derechos electorales. La biografía escrita por Patricia Pinzón descubre a la mujer que fue, también, la primera Ministra de Comunicaciones y la primera Embajadora de Colombia en Austria.

Este libro no solo reconstruye el itinerario personal y político de Arboleda, sino que también examina los obstáculos estructurales que enfrentaron las mujeres en la política colombiana del siglo XX. Con enfoque riguroso y documentado, la autora aportó una reflexión clave sobre género, ciudadanía y democracia, consolidando esta obra como un referente indispensable para los estudios sobre mujeres y política en Colombia.

El fallecimiento de Patricia Pinzón de Lewin representa una perdida significativa para la academia y para la memoria intelectual del país. Su obra y su compromiso con el análisis critico seguirán siendo una fuente de consulta y reflexión para lectores interesados en comprender la historia política colombiana.