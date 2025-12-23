Elecciones 2026: ¿Cómo la Registraduría revisa las firmas para avalar candidatos presidenciales?

Imágenes de referencia de elecciones y de huelga. Fotos: Getty Images

La Registraduría Nacional avanza en la revisión de más de 28,5 millones de firmas que respaldan a los aspirantes presidenciales que buscan inscribirse por grupos significativos de ciudadanos para las elecciones del 31 de mayo de 2026.

¿Para qué sirve la revisión de firmas?

Este proceso es clave porque define quiénes podrán inscribirse oficialmente como candidatos presidenciales. La Registraduría debe certificar si cada aspirante cumple o no con el número mínimo de firmas válidas exigidas por la ley (+635.000).

¿Cómo se revisan tantas firmas?

Según explicó el registrador nacional, Hernán Penagos, la verificación se hace a través de tres filtros principales:

Analítica de datos e inteligencia artificial, que cruza las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y el censo electoral.

Revisión especializada de grafólogos, encargados de analizar los trazos cuando el sistema detecta inconsistencias.

Revisión manual, realizada por más de 400 funcionarios supernumerarios, que validan una gran parte de los registros uno a uno

La Registraduría confirmó que el número de firmas a revisar para 2026 aumentó en un 179,71 % frente a las elecciones presidenciales de 2022, cuando se recibieron poco más de 10,2 millones de apoyos ciudadanos

Fechas clave del calendario electoral

21 de enero de 2026: vence el plazo para la verificación de firmas.

31 de enero de 2026: inicia la inscripción oficial de candidatos.

13 de marzo de 2026: cierra el periodo de inscripciones.

31 de mayo de 2026: elecciones presidenciales

¿Qué candidatos entregaron firmas?