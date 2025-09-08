ONU Mujeres lanza llamado urgente por la democracia y la participación femenina en política

Colombia

ONU Mujeres en Colombia, junto con la Embajada de Suecia y la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, activaron el “Contador por la Igualdad”, una iniciativa de la estrategia “Más Mujeres, Más Democracia” que marca el inicio del conteo regresivo de tres meses para la inscripción de candidaturas al Congreso de cara a las elecciones de 2026.

La representante a.i de ONU Mujeres en Colombia, María Inés Salamanca, que aún hay tiempo para que los partidos y movimientos políticos incluyan más mujeres en sus listas, pues sin ellas, afirmó, “la democracia está incompleta”.

Avances legislativos con más mujeres en política

ONU Mujeres recordó que en las elecciones de 2022 la representación femenina en el Congreso creció del 20 % al 30 %, lo que permitió avances legislativos concretos: desde la prohibición del matrimonio infantil hasta reformas laborales con enfoque de igualdad. En total, desde 1991 se han aprobado más de 150 leyes a favor de mujeres y niñas, 67 de ellas en el actual periodo legislativo, que ha contado con la mayor participación de mujeres en el Congreso.

Persisten brechas y desigualdad: Esto advierte ONU mujeres

La organización subrayó que Colombia enfrenta problemáticas críticas: cada día 40 mujeres son víctimas de agresión sexual en sus hogares, y el desempleo femenino (13,9 %) casi duplica al masculino (8 %). Por eso, el llamado no solo es a que más mujeres se postulen, sino a que las campañas incluyan propuestas y soluciones reales frente a estas desigualdades.

“Cuando las mujeres avanzan, nadie retrocede; gana toda la sociedad, avanza el país”, Salamanca

¿Cuándo son las elecciones legislativas de 2026?

Las elecciones de Congreso se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026.

Desde el 8 de marzo también comenzará el periodo de registro de los comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales y de comités promotores del voto en blanco, así como el periodo de recolección de apoyos o firmas, el cual finalizará el 8 de noviembre de 2025.

Asimismo, el 8 de noviembre de 2025 iniciará la inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso de la República y cerrará un mes después, es decir, el 8 de diciembre de 2025. La votación de colombianos en el exterior está prevista del 2 al 8 de marzo de 2026.