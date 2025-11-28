Tendencias

El Carnaval de Negros y Blancos se toma la Plaza de Bolívar en Bogotá

Una fiesta de color, música y tradición llega al corazón de la capital.

cortesia Fundación Gilberto alzate Avendaño

cortesia Fundación Gilberto alzate Avendaño

Bogotá se prepara para recibir una de las celebraciones más emblemáticas de Colombia y del mundo: el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este evento, que simboliza la diversidad y la riqueza cultural del sur del país, se vivirá mañana sábado 29 de noviembre en la Plaza de Bolívar, con un desfile lleno de color, música y tradición.

La jornada iniciará a la 1:00 p.m. en la plazoleta de Las Nieves, desde donde partirá el recorrido por la Carrera Séptima, pasando por el Parque Santander y culminando en la Plaza de Bolívar. Allí, desde las 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., el público podrá disfrutar de la presentación de seis agrupaciones musicales que representan la esencia sonora del departamento de Nariño, con ritmos que van desde la música tropical y campesina hasta fusiones vocales y sonidos caribeños.

Además del espectáculo artístico, el evento contará con una muestra de 32 emprendimientos que fortalecerán la circulación cultural y económica. De estos, 15 hacen parte de la alianza con Hecho en Bogotá y 17 se articulan con la Alcaldía de Pasto y sus aliados regionales. Los asistentes podrán adquirir artesanías, gastronomía típica, arte popular, diseño local y productos identitarios, reflejando la creatividad del territorio nariñense y del Distrito Capital.

Esta celebración es posible gracias a la articulación entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), la Alcaldía de Pasto, Corpocarnaval, la Alcaldía Local de La Candelaria, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de Desarrollo Económico, FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Carnaval en Bogotá es un abrazo entre dos ciudades hermanas, un encuentro donde el arte popular, la tradición campesina y la fuerza simbólica del sur se integran en un mismo corazón festivo.

#AquíSíPasa: este 29 de noviembre, la Plaza de Bolívar vibrará con la energía del sur. ¡No se lo pierda!

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad