El Carnaval de Negros y Blancos se toma la Plaza de Bolívar en Bogotá

Bogotá se prepara para recibir una de las celebraciones más emblemáticas de Colombia y del mundo: el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este evento, que simboliza la diversidad y la riqueza cultural del sur del país, se vivirá mañana sábado 29 de noviembre en la Plaza de Bolívar, con un desfile lleno de color, música y tradición.

La jornada iniciará a la 1:00 p.m. en la plazoleta de Las Nieves, desde donde partirá el recorrido por la Carrera Séptima, pasando por el Parque Santander y culminando en la Plaza de Bolívar. Allí, desde las 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., el público podrá disfrutar de la presentación de seis agrupaciones musicales que representan la esencia sonora del departamento de Nariño, con ritmos que van desde la música tropical y campesina hasta fusiones vocales y sonidos caribeños.

Además del espectáculo artístico, el evento contará con una muestra de 32 emprendimientos que fortalecerán la circulación cultural y económica. De estos, 15 hacen parte de la alianza con Hecho en Bogotá y 17 se articulan con la Alcaldía de Pasto y sus aliados regionales. Los asistentes podrán adquirir artesanías, gastronomía típica, arte popular, diseño local y productos identitarios, reflejando la creatividad del territorio nariñense y del Distrito Capital.

Esta celebración es posible gracias a la articulación entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), la Alcaldía de Pasto, Corpocarnaval, la Alcaldía Local de La Candelaria, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de Desarrollo Económico, FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Carnaval en Bogotá es un abrazo entre dos ciudades hermanas, un encuentro donde el arte popular, la tradición campesina y la fuerza simbólica del sur se integran en un mismo corazón festivo.

#AquíSíPasa: este 29 de noviembre, la Plaza de Bolívar vibrará con la energía del sur. ¡No se lo pierda!