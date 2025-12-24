Aumenta el número de pasajeros que llegan a Manizales y Caldas por la terminal de transportes

Manizales

La Terminal de Transportes de Manizales reporta un aumento significativo en la movilización de viajeros durante la temporada de Navidad, una de las más concurridas del año, debido al desplazamiento masivo de personas que buscan reunirse con sus familias en diferentes regiones del país.

El gerente de la Terminal terrestre de la capital caldense, Bernardo Ocampo, destaca que desde el pasado fin de semana se ha evidenciado un incremento en la salida e ingreso de pasajeros y vehículos.

“Entre el viernes anterior y este martes, se proyecta la salida de 5.300 vehículos, que movilizarían aproximadamente 65 mil pasajeros desde Manizales hacia diversos destinos nacionales”, destacó.

En cuanto a la llegada de viajeros, se estima el ingreso de 4.100 vehículos, con cerca de 50 mil personas, lo que confirma a Manizales como uno de los principales puntos de conexión durante esta temporada.

Recomendaciones para un viaje tranquilo

El gerente Ocampo insistió en la importancia de que los usuarios planifiquen sus viajes con anticipación, teniendo en cuenta horarios, itinerarios y las políticas de cada empresa transportadora, especialmente en temas como transporte de menores de edad, mascotas y exceso de equipaje.

“Planificar el viaje garantiza tranquilidad. Llegar informado a la terminal evita contratiempos y permite que los desplazamientos se realicen de manera organizada y segura”, señaló el funcionario.

Vigilancia permanente en las vías de Caldas

Desde la Terminal de Transportes se adelantan rondas permanentes con la Policía Metropolitana y departamental con agentes de tránsito y personal operativo, apoyados por sistemas de cámaras de seguridad y personal policial en los corredores viales, con el fin de garantizar la tranquilidad dentro de las instalaciones y en los recorridos.

Asimismo, la administración hizo un llamado a los viajeros a utilizar únicamente servicios de transporte legales, recordando que la Terminal ofrece múltiples rutas y horarios que garantizan viajes seguros y confiables.

Estado de las vías en Caldas

Los corredores viales, según los reportes entregados por los conductores de las empresas que operan rutas que llegan y salen de la Terminal terrestre, a la fecha no se registran afectaciones que impidan la movilidad, pese a algunos picos de invierno. Las empresas continúan realizando despachos con normalidad.