Gobierno a responder ante el Senado por decreto de emergencia económica: Mesa fijará fecha de debate

Tal y como lo anunció Caracol Radio, el decreto de emergencia económica y social expedido por el gobierno de Gustavo Petro fue el tema central de la sesión virtual extra convocada por este viernes en el Congreso.

Ante los desencuentros que marcaron la semana entre el Gobierno y el poder Legislativo por la emergencia económica, el presidente del Senado, Lidio García, citó a los congresistas para responder al deber constitucional del Congreso, de revisar las medidas adoptadas por el Ejecutivo y salvaguardar la autonomía del poder legislativo.